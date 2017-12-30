基隆國民黨3搶1 謝立功喊公開辯論

前移民署長謝立功（左）批評基隆市議會議長宋瑋莉（右），她身兼國民黨部主委卻參加市長黨內初選是「球員兼裁判」。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市議會議長宋瑋莉宣布投入國民黨基隆市長黨內初選，加上已表態參選的前移民署長謝立功及前駐紐西蘭大使介文汲，藍營形成3搶1局面。對此，謝立功29日批評宋是「球員兼裁判」，應立即辭去黨部主委，不要有黑箱作業嫌疑，他並邀宋、介2人公開辯論。

謝立功29日大動作召開記者會指出，對於宋參選他不感到意外，但為求公平，他宣布辭去新住民工作委員會主委，宋也應該立即辭去主委，並請黨中央遴選新主委。

謝盼加快初選程序

他質疑，在黨中央尚未公告任何初選時程訊息前，宋瑋莉卻說她已完成登記，日前卻又改口說近期會去登記，直到29日才知道是明年1月2日公告、3日開放登記，對於宋前後不一的說法，他嚴正要求不要有黑箱作業，並請黨中央加快初選程序。

「要求公開辯論！」謝立功說，邀請宋瑋莉及介文汲一同公開辯論並非分裂，而是藉由辯論提振黨內低迷士氣，同時給予現任市長林右昌壓力，可就目前基隆輕軌、路平、空汙及地方重要建設等問題發表看法，將3人對基隆的期望展現在市民面前。

宋瑋莉：承擔黨的託付

宋瑋莉則透過幕僚發布聲明，兼任黨部主委主要是在黨最艱困的時期，必須要有人承擔黨的託付與責任，至於辦理辯論與否，黨內會有完善的初選機制，她將依循機制參與黨內初選，至於是否請辭主委則未有回應。

介文汲說，對於是否公開辯論，他認為還要再評估，因為辯論通常是針對不同政黨的候選人才舉行，明年開放登記後，他相信能在公平公開的條件下爭取提名，也呼籲黨必須要團結。

(中國時報)

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