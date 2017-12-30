公衛護士正名 平均加薪3200元

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中國時報
／新北報導

新北市29日宣布2018年各區衛生所具有護理師證照的公衛護士，將全部以「護理師」任用，待正式實施後，預計有150位現任護理人員受益，每月薪資平均將增加3200元，未來也不再有「高資低用」或「同工不同酬的」情形。

新北市長朱立倫29日出席東北角長照成果分享會表示，衛生所護理人員是基層公共衛生第一線重要推手，肩負疾病初級預防，疫情監控的重要工作，因應人口高齡化，現還必須增加推展預防延緩失能、失智症及安寧照護等多元化及多面向的長期照顧服務項目，業務更加繁重。

朱立倫說，為鼓勵基層公共衛生護理人員留任，尊重專業性及同工同酬的公平性，明年要將29區衛生所公衛護理人員320個職缺中的150位護士職缺，全部改以護理師任用，預估每年增加約700萬元預算。

新北市衛生局長林奇宏指出，過去礙於衛生所編制，截至今年12月止，153位公共衛生護士中仍有多達150位具有護理師證照者遭降格，以「護士」職缺任用，形成「高資低用」的問題。

衛生局健康管理科長林惠萍說，新北市衛生所護理師每月薪資約4萬至5萬元，目前護理師任用人事預算已到位，待原額編制修正後送考試院核備，可望於明年實施，屆時150位護理師每月薪資平均將增加3200元，未來也不會再有護理師被迫降格當護士、領降低薪資的情形。

(中國時報)

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