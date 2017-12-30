黃錫墉、黨部不同調

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中國時報
／宜蘭報導

5年前在補選中勝出的三星鄉長黃錫墉，因任期屆滿將轉戰縣議員，他29日在政績回顧發表會上表示，如果黨內初選民調無法符合他要求的電話樣本須公開檢視、一定要三星鄉的號碼，民調結果恐怕會讓人質疑，無論輸贏他都將參選到底，但競爭對手、宜蘭縣議會議長陳文昌及縣黨部則認為黃的建議不可行。

下月民進黨宜蘭縣黨部將進行議員初選民調，黃錫墉說，如果要按照先前引發爭議的鄉長初選民調版本，他一定會輸，將在首次協調時提出要求，包括所有民調樣本必須都由中華電信提供，並確實是三星鄉的電話，同時所有號碼都要公開讓各方檢視。

黃錫墉還說，電話民調樣本母數不是一定要達到1萬筆，也不一定要1068筆有效樣本數，如果陳文昌同意，他就願意參加初選並接受結果，否則就沒有必要。

對此，陳文昌表示，三星鄉登記電話只有5000多通，民調母體數及有效樣本數不夠，從科學的角度來看，呈現結果恐怕不夠客觀，既然登記黨內初選，就該遵照黨的規則，總不能參加考試卻還兼任出題官、主考官。

民進黨宜蘭縣黨部執行長侯協利指出，如依照黃錫墉要求，民調無從進行，因任何一家民調公司無法從中華電信買到電話號碼，公布電話也有違反個資法問題，中央黨部有公職候選人提名民調執行要點及辦法，必須遵守。

(中國時報)

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