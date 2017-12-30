超六星級酒店 插旗東台灣

花蓮市中心東洋廣場改建「潔西艾美酒店」，打造東台灣最豪華21層樓高新地標。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

不畏陸客來台數減少衝擊，東裕集團2013年先斥資逾10億元買下花蓮市中心東洋廣場，隔年再砸50億興建「潔西艾美酒店」，打造東台灣最豪華21層樓高新地標，29日上午舉行上梁儀式，現場建商名流雲集，前立法院長王金平也受邀出席。

歷經3年工期，占地近2400坪的潔西艾美酒店舉辦上梁典禮，標榜東台灣在都會區的第一個「超六星級酒店」，規畫1至5樓為購物商場，6至21樓則為設備高檔的酒店，鎖定中、高價位消費群，集結會議、藝術、購物商場及百貨娛樂為一體，也是「河南王」東裕集團總裁王任生跨足投資台灣的首間代表作，格外受到重視。

卿蓬股份有限公司董事長、王任生女兒王筱卿說，飯店提供近280個房間，提供包括溫泉、遊戲間等公共設施，目前加緊趕工較耗時的內部裝潢工程，預計明年底完工並正式對外營運。

面對陸客來台人數緊縮，王筱卿說，各行各業都有好壞的時候，她仍對花蓮觀光產業深具信心，相信可以把酒店做到最好，酒店投資金額相當大，期望艾美能成為花蓮最大間國際型酒店。

花蓮縣長傅崐萁表示，王任生擁有全球最大聖誕燈集團及河南最大百貨集團，在事業有成後仍不忘回饋地方，超六星級酒店將創造逾千個就業機會，也將花蓮觀光格局提高至另一層次，盼更多世界一流的品牌進駐花蓮。

(中國時報)

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