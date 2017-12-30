副都心居民 爭取共融式遊具

友善列印
中國時報
／新北報導

占地百公頃的新莊副都心，裡面的公園竟無共融式遊具，附近居民不斷陳情反映，議員鍾宏仁29日上午邀集城鄉局、民政局及新莊區公所等單位，共同會勘副都心公園、昌平公園，希望未來能增設共融式遊具、體健器材、洗手台、廁所等設施；市府強調，會請民政局或區公所送交計畫書後再審議相關設施。

泰山設置首座共融式遊戲場後，未來還將陸續在新店、板橋、林口及淡水等地打造15處共融式遊戲場。新莊副都心居民反映，重畫區周遭有近10座公園，竟無一處設置共融式遊具，而且遊具型式單一，無法滿足不同年齡層的孩子，更沒有大人能用的體健器材，公園裡的設施不足，感覺很寒酸，有些公園裡的座椅損壞、燈具照明不足、廁所也髒亂不堪。

為了翻轉過往公園「罐頭式」塑膠遊樂設施，議員鍾宏仁29日上午會同相關單位，會勘副都心公園、昌平公園，他希望在不破壞既有景觀前提下，能在副都心公園內增設沙坑、蹺蹺板、鞦韆等共融式遊具和體健器材，讓大小朋友或有特殊需求的小孩都能一同玩樂，另要建置無障礙通道、洗手台、廁所及加裝路燈，並定期維修座椅，便於民眾使用。

城鄉局則表示，未來要增設大型共融式設施，得先由主管機關民政局或區公所送交計畫書，再交由新北市環境景觀總顧問，針對設施設計、規劃方向、預算提出建議、審議。

(中國時報)

超六星級酒店 插旗東台灣 花蓮地價稅調降約1成 歷年最多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。