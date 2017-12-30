副都心居民 爭取共融式遊具

2017年12月30日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

占地百公頃的新莊副都心，裡面的公園竟無共融式遊具，附近居民不斷陳情反映，議員鍾宏仁29日上午邀集城鄉局、民政局及新莊區公所等單位，共同會勘副都心公園、昌平公園，希望未來能增設共融式遊具、體健器材、洗手台、廁所等設施；市府強調，會請民政局或區公所送交計畫書後再審議相關設施。

泰山設置首座共融式遊戲場後，未來還將陸續在新店、板橋、林口及淡水等地打造15處共融式遊戲場。新莊副都心居民反映，重畫區周遭有近10座公園，竟無一處設置共融式遊具，而且遊具型式單一，無法滿足不同年齡層的孩子，更沒有大人能用的體健器材，公園裡的設施不足，感覺很寒酸，有些公園裡的座椅損壞、燈具照明不足、廁所也髒亂不堪。

為了翻轉過往公園「罐頭式」塑膠遊樂設施，議員鍾宏仁29日上午會同相關單位，會勘副都心公園、昌平公園，他希望在不破壞既有景觀前提下，能在副都心公園內增設沙坑、蹺蹺板、鞦韆等共融式遊具和體健器材，讓大小朋友或有特殊需求的小孩都能一同玩樂，另要建置無障礙通道、洗手台、廁所及加裝路燈，並定期維修座椅，便於民眾使用。

城鄉局則表示，未來要增設大型共融式設施，得先由主管機關民政局或區公所送交計畫書，再交由新北市環境景觀總顧問，針對設施設計、規劃方向、預算提出建議、審議。

(中國時報)