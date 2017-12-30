花蓮地價稅調降約1成 歷年最多

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中國時報
／花蓮報導

體恤花蓮觀光業寒冬，花蓮縣2018公告土地現值及地價，大幅調降9.75％，成為花蓮歷年來最大降幅，與地價連動的地價稅推估可能減少約1成，降幅比例僅次宜蘭縣排名全台第二。

花蓮縣地價及標準地價評議委員會指出，全縣分成5814個地價區段，評定結果幾乎都下跌，其中公告地價大幅調降9.75％，民眾荷包負擔可減輕不少，預計全縣約10萬繳納地價稅戶受益。

地王寶座由花蓮市中山路與中正路口「摩瑪運動流行館」蟬聯，換算每坪138萬700元，全縣地價最低的落在卓溪鄉山里西二段，每坪只有89元。

縣府地政處表示，明年度公告地價及公告現值的調查時間是去年9月至今年9月，調查花蓮境內不動產交易件數、總金額幾乎都下降，以全年總交易金額來看，近一年度與前幾年高峰期相比，下滑3至4成，其中又以中、南區較為嚴重。

公告地價連動影響民眾申報地價稅，調降自然影響繳納金額，以去年地價稅收6億8000萬元為基準，若公告地價調降近1成，推估稅收可能減少約5、6000萬元。

花蓮縣府地方稅務局則表示，必須等地政處給予詳細調降的數字，才能夠確定會減徵多少地價稅。

縣長傅崐萁表示，兩岸交流中斷後，花蓮觀光業面臨寒冬遭受重創，為體恤地方產業，透過地方稅收、地價稅大幅降低，和鄉親共體時艱，降低稅收來支持地方產業，增加工商投資誘因，希望未來兩岸能撥雲見日，地方產業能蓬勃發展。

(中國時報)

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