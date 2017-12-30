闖農地拍黑琵 驚擾鳥兒要罰

2017年12月30日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

金山區清水溼地近期出現嬌客「黑面琵鷺」停留，不少攝影愛好者、愛鳥人士為近距離拍攝，無視告示牌及封鎖線，擅闖私人農地破壞田埂，還驚擾保育類野鳥，動保處表示，黑面琵鷺屬保育類野生動物，驚擾、餵食等行為可處1年以下有期徒刑併科罰鍰30萬元。

金山溼地生態豐富，經常可以發現蒼鷺、小水鴨等水鳥棲息，連保育類黑面琵鷺也停留在此覓食，不少愛鳥人士得知消息，持相機、長鏡頭闖入私人農地拍攝，農民不堪其擾，在通往農地入口拉上封鎖線，動保處也設置告示牌提醒，「禁止騷擾保育類野生動物」，違者依法開罰。

即便入口拉起封鎖線、設告示牌，仍有不少人視若無睹硬闖農地，選在距離黑面琵鷺不到10公尺處拍攝，嚴重影響野鳥棲息環境，在地民眾氣得PO上「北海岸全民聯盟公社」粉絲專頁，痛批違規者「沒品、沒公德心」。

動保處長陳淵泉指出，黑面琵鷺屬於保育類野生動物，不得有無故驚擾、餵食等行為，民眾如果發現賞鳥人士脫序舉動可以報警處理，若認定屬實，將依《野生動物保育法》處1年以下徒刑併科罰鍰30萬元。

陳淵泉表示，黑面琵鷺警覺性高、有群居性，容易受到驚嚇，為防止賞鳥民眾脫序行為，除設置告示牌，也請金山區公所、金山警分局加強派員巡邏、取締。

(中國時報)