受傷水獺跑進教室 搭機急救

2017年12月30日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

1隻保育類珍稀野生動物水獺29日上午闖入柏村國小教室內，引起師生一陣驚喜和騷動。縣府據報會同金管處、金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫成功圍捕，卻發現牠的頭部受傷且化膿嚴重，火速搭機送往台北市立動物園手術治療。至於這隻水獺離開自然棲地闖入學校教室，到底是受傷「迷途」或向人類「求救」，則不得而知。

這隻水獺闖入柏村國小自然教室，並一溜煙躲藏於儲物櫃，同學們起初以為是一隻「大貓」，後來才發現竟然是珍貴的保育類動物水獺。校方為避免發生意外，趕緊先由老師將好奇圍觀的同學帶離教室，並聯絡金管處及縣府前往處理。

檢查發現這隻雄性的成年水獺，右側頭頂有一處約5公分的咬傷，另口吻及腳部也有傷痕，且傷口已嚴重化膿。縣府農林科長鐘立偉擔心牠遭到後續感染，並考量長期照護問題，立即在農委會林務局協助下，讓牠搭乘華信航空班機赴台，接受進一步治療。

鐘立偉表示，這隻水獺疑似遭流浪犬咬傷，這是金門水獺及其他野生動物共同的問題，提醒民眾切勿隨意餵食流浪犬，以免野生動物的生存環境持續惡化。

金門是全台和大陸沿海地區，唯一還有瀕絕「歐亞水獺」穩定發現的地方，但數量也僅約100隻左右。在棲地破碎化包括水系斷絕、植被持續消失下，面臨生存和繁衍下一代的危機，近年屢次發生遭車輛撞死的「路殺」事件，更引起保育界的關切。

(中國時報)