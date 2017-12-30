到花蓮跨年 注意交管

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中國時報
／花蓮報導

元旦連假花蓮縣警局首重交通疏導措施，境內相關公路施工暫停，30日起至明年元月1日將在各大景點、市區路段配置警力指揮交通，市區15處易塞車區將於30日、31日下午5時管制車輛進入，蘇花公路則於上午9時至下午5時，禁止21噸以上大型貨車進入，確保連假期間交通順暢。

花蓮縣太平洋觀光節跨年活動30、31日在花蓮市六期重畫區登場，花蓮縣警局交通隊副隊長吳國經預期人潮洶湧，除畫設管制區，將動員警力在周邊道路疏導，呼籲南來北返車輛行駛中央路、193線道避免進入市區。

花蓮警分局表示，市區管制區以六期重畫區為中心，活動期間自下午5時開始管制，今年會場周邊將有15處路口由警、民力管制車輛進入，投入人力超過80名，建議開車民眾可將車停至花崗山停車場、太平洋公園停車場、節約街旁停車場、東洋廣場西側民國路停車場、北濱街路旁，再步行前往。

元旦清晨「七星潭戰機迎曙光」活動，新城警分局預計湧進上千車輛，為避免塞車，除七星潭周邊3處停車場，花蓮縣政府也商借401空軍正門前、花蓮酒廠旁2處空地，分別可停放300、1500輛車輛。

此外，台8線中橫公路、台9線蘇花、花東公路、台11甲線光豐公路、瑞港公路施工都暫停，蘇花公路3天連假期間，上午9時到下午5時，禁止21噸以上大型貨車進入，管制哨分別設在崇德及和平兩端。

(中國時報)

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