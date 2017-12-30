吳秀波靠《金剛經》戰勝恐機症

2017年12月30日 01:34 中國時報 洪秀瑛 報導

吳秀波在公開場合習慣合掌感恩，為人也十分謙卑。（取材自微博）

大陸「國民大叔」吳秀波擔任總監製及主演的《軍師聯盟》正在中視播出，收視倒吃甘蔗，戲裡他是足智多謀的司馬懿，也是對老婆言聽計從的小男人，生活中他怕的不是老婆大人而是有「恐機症」，一上飛機就害怕，飛機一晃就瘋了，有人嘲笑他膽小，「波叔」不以為然，他解釋因為責任和擔當才害怕坐飛機，前幾年在《金剛經》幫助下才克服這個恐懼。

吳秀波接受陸媒訪問曾提到：「那些嘲笑我膽小的人，我也笑他們，我的母親，我妻子的父母，加上妻子及2個孩子都沒有工作，一家6口都靠我一個人收入去支撐，我死了，他們怎麼活下去？那些嘲笑我的人，要嘛他們沒有這些負擔，要嘛我只能說他們混蛋。」他對工作、婚姻和家庭盡職盡責，戲裡外都有2個兒子，巧合和劇中角色有異曲同工之處。

路程再遠都開車

他曾分享恐機症嚴重時，有次受邀擔任黃舒駿在南京的演唱會嘉賓，他從北京開了12小時的車也不坐飛機；某頒獎典禮邀他去領最佳男演員獎，他不想去，經紀人斬釘截鐵告訴他：「必須去，頒獎給你都不領，人家多沒面子呀。」直到某天有朋友給他一本《金剛經》，他起初直白說：「裡頭說的話我沒一句明白，見證的所有奇蹟在我生活中根本看不見。」

吳秀波看第2遍時，把《金剛經》、《心經》合訂本當劇本看，他對看不懂經書一直耿耿於懷，於是拿著經書問朋友，書裡寫的佛陀被肢解的事是真是假？朋友跟他說「問題本身就是答案」，後來才漸漸悟出原來自己的恐機症就是一種對生命延續的慾望，「我以為我的恐懼是出於責任、出於愛，《金剛經》裡面說，這些都是慾望，只有放下慾望才能得到幸福。」

《軍師》元旦播4集

他前幾年因吃素、讀經放下慾望而治好恐機症，也學會訓練自己的分別心，他在大陸受訪時曾說：「人生首要的態度是去除所謂落魄與風光的分別心，人生好與壞、落魄與成功就像我的前胸與後背一樣，在我的生命裡共存。」這幾年，吳秀波在公眾場合做的最多的一個動作就是靜心合掌，人前保持謙卑。《軍師聯盟》在2018年元旦下午2點至6點在中視一次播出前4集。

(中國時報)