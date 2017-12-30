夏如芝探班熊本熊抱緊處理

夏如芝和熊本熊抱在一起，讓不少粉絲覺得羨慕。

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中國時報
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夏如芝（左）在海上看見400多隻海豚家族，心情興奮，右為日本藝人緒方由美。
夏如芝進入漆黑的鐘乳石洞，為了工作賣力又敬業。

夏如芝日前到日本熊本縣錄製《去酷MA萌的故鄉旅行》旅遊節目，和熊本縣吉祥物熊本熊部長的「朋友」一起擔任主持人，介紹熊本縣觀光，短短9天上山下海，幾乎跑遍整個熊本縣，一路上還頻被台灣遊客認出找她合照。私底下活潑無厘頭的夏如芝，這次也如願和熊本熊相見歡，熊本熊看到她立刻「抱緊處理」，抱到不想鬆手，場面爆笑。

夏如芝先前有主持日本旅遊節目經驗，這次難度升級，全程幾乎用日語溝通，讓製作團隊刮目相看；除了溝通無礙，夏如芝也很敬業，應節目需求，騎馬、泛舟、登阿蘇火山口、搭船出海看海豚樣樣來。其中一處深達3、4層樓高、寬度僅1人可過的鐘乳石洞，在導演指示下，夏如芝一句話沒吭，自己爬下漆黑洞穴，看到石洞裡的蝙蝠、瀑布，讓她印象深刻。

除了上山下海介紹美景，她也體驗熊本縣人吉市的傳統製刀工藝，從菜刀的打鐵、磨刀、開鋒全都一手包辦。有趣的是，這次還到表演舞台探熊本熊的班，熊本熊看到她「眼睛都亮了」，透過翻譯稱讚夏如芝漂亮，夏對表演完的熊本熊說「辛苦了」，熊本熊立刻從椅子上站起來，表示自己身強體壯，一旁的翻譯罵他只對美女好，熊本熊立刻找夏如芝討拍，氣氛爆笑。

(中國時報)

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