頑童擠升降台卡關巨星夢

頑童MJ116今年二度受邀北市府跨年演出。（粘耿豪攝）

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中國時報
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頑童MJ116明（31日）跨年夜2度登台北市政府晚會開唱，回憶10年前初次參加北市府跨年活動，當時主辦單位安排3人搭升降舞台上場，卻因「太擁擠」而臨時取消，改從舞台邊走出場，瘦子說：「我們原本要像巨星一樣升上去，因為沒接觸過，覺得超酷，結果我們3個一站上去超窄，升到一半卡住。」聽聞瘦子提起這段趣事，大淵笑虧：「你到現在還懷恨在心喔！我買升降台送給你嘛。」

他們將於「2018臺北最High新年城」一連獻唱30分鐘，以7首High歌與民眾開心迎接2018，由於當天將唱新歌，3人坦言最怕忘詞，「我們之前在上海表演時有唱新歌，結果瘋狂忘詞，只好站在那裡耍酷，讓大家以為本來就沒有要唱。」

聊起跨年趣事，大淵透露出道前，一次3人結伴參加台北跨年活動，結束後大夥兒騎車上陽明山看曙光，站在制高點卻遲遲等不到太陽升起，直到天都亮了3人才發現背對太陽「站錯面」，「我們旁邊都沒人，大家也都沒東南西北概念，結果錯過第一道曙光。」

出道後，某年因趕場高雄跨年活動，抵達現場因人太多、車子無法開進後台，3人只好狂奔近1公里才順利上台。

巡演將達50場

他們巡演場次預計明年達50場，新的一年除了瘦子期許自己儘快還清千萬房貸，大淵和小春也透露明年有買房計畫；至於農曆年假如何過？

瘦子表示已經向公司請假，希望能夠休1個月出國，問他是否帶女友一起？他酷回「沒有」，又稱也許自己一個人出國，一旁的大淵跳出來緩頰：「這題我們跳過！搞不好是我跟他一起去。」

(中國時報)

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