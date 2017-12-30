玖壹壹祛寒不塞暖暖包

2017年12月30日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

玖壹壹今年坐鎮家鄉台中跨年，31日先於台中開場演出，接著趕赴麗寶樂園陪民眾跨年，2場分別以40分鐘演唱會規模回饋歌迷，至於亮點，玖壹壹笑說：「亮點就是我們會穿的很亮！和大家一起度過2017的最後一天。」並許願2018年挑戰二度攻蛋。

跨年夜當天寒流來襲，被問是否在衣物裡塞暖暖包？3人不改Man味，霸氣喊話：「男子漢怎麼會塞暖暖包！我們就是要帶來歡樂散播熱力的，只要大家跟我們一起跳起來，就會熱到炸。」

用紀錄片方式拍MV

為迎接新的一年，玖壹壹推出新歌〈8+9〉MV，採取紀錄片方式拍攝，不僅捕捉團員生活點滴，也揭露玖壹壹私底下不為人另一面，收錄開會、唱KTV、遛狗等畫面，最後圓夢站上台北小巨蛋舞台。

「8+9」諧音如「八家將」，是酸民拿來攻擊玖壹壹的名詞，玖壹壹非但不以為意，還轉為創作靈感，寫出歌詞「感謝你拿著麥克風在KTV，也感謝你敲著鍵盤在PTT」。

感謝酸民不離不棄

玖壹壹感性說：「這首歌就是我們對於大家的感謝，就像歌詞裡面所說的，無論是支持我們的歌迷、或是網路的酸民，我們都『謝謝』你們一路相伴、不離不棄。」

所屬經紀公司「混血兒娛樂」的老闆也忍不住在MV裡嗆聲：「8+9怎麼了嗎？別人怎麼看不重要，重點是你自己怎麼做。」

(中國時報)