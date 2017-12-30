玖壹壹祛寒不塞暖暖包

玖壹壹今年坐鎮台中跨年，明連趕2場演出。

友善列印
中國時報
報導

玖壹壹今年坐鎮家鄉台中跨年，31日先於台中開場演出，接著趕赴麗寶樂園陪民眾跨年，2場分別以40分鐘演唱會規模回饋歌迷，至於亮點，玖壹壹笑說：「亮點就是我們會穿的很亮！和大家一起度過2017的最後一天。」並許願2018年挑戰二度攻蛋。

跨年夜當天寒流來襲，被問是否在衣物裡塞暖暖包？3人不改Man味，霸氣喊話：「男子漢怎麼會塞暖暖包！我們就是要帶來歡樂散播熱力的，只要大家跟我們一起跳起來，就會熱到炸。」

用紀錄片方式拍MV

為迎接新的一年，玖壹壹推出新歌〈8+9〉MV，採取紀錄片方式拍攝，不僅捕捉團員生活點滴，也揭露玖壹壹私底下不為人另一面，收錄開會、唱KTV、遛狗等畫面，最後圓夢站上台北小巨蛋舞台。

「8+9」諧音如「八家將」，是酸民拿來攻擊玖壹壹的名詞，玖壹壹非但不以為意，還轉為創作靈感，寫出歌詞「感謝你拿著麥克風在KTV，也感謝你敲著鍵盤在PTT」。

感謝酸民不離不棄

玖壹壹感性說：「這首歌就是我們對於大家的感謝，就像歌詞裡面所說的，無論是支持我們的歌迷、或是網路的酸民，我們都『謝謝』你們一路相伴、不離不棄。」

所屬經紀公司「混血兒娛樂」的老闆也忍不住在MV裡嗆聲：「8+9怎麼了嗎？別人怎麼看不重要，重點是你自己怎麼做。」

(中國時報)

安室《紅白》敲定5分鐘連線 阿妹JJ謝霆鋒獻聲KKBOX風雲榜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。