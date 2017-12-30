彭佳慧照鏡：越看越喜歡自己

2017年12月30日 04:10 中國時報 楊宗翰 報導

彭佳慧挾金曲歌后氣勢，29日終於推出新專輯《我想念我自己》，扛起上張《大齡女子》好口碑，團隊開過無數會議、花了一年半收歌，思考如何再給大家不同的「彭佳慧」，如今她謙虛說：「跟大家分享自己認為目前為止，唱得最完整的一張專輯，聽聽唱了21年之後的彭小姐，還有沒有可以讓你驚豔或感動的聲音。」

《我想念我自己》不僅經歷長時間雕琢，經紀人蘇小恬還給彭佳慧特別任務，得在3個月挑戰小巨蛋演唱會與錄完整張專輯，她直呼「我努力做到了！」新歌MV邀來金鐘影后高慧君擔綱女主角，「雙慧」首度合作軋戲，高慧君飾演為家庭奔波的職業婦女，卻因老公一份早餐而情緒潰堤，彭佳慧神註解笑說：「唉！女人就是這樣，一頓早餐就被收買了。」

用歌聲伴粉絲哭笑

她被安排在6面鏡子前對嘴，藉鏡中呈現意境：「你靜下心仔細端詳了哪個？」身為3個孩子的母親，她有感說：「扮演好每個角色時，也不要忘記原來的自己，要照顧自己、珍惜自己、愛自己！」

在鏡子前，彭佳慧自誇：「越看越喜歡自己，好喜歡這次的妝容喔，謝謝這次負責我的妝髮團隊！」2017年進入倒數，她更祝福粉絲：「希望大家在新的一年即將來臨之前，無論這幾天你在哪裡，在做什麼，都可以讓我的聲音，繼續陪你哭或笑。」

(中國時報)