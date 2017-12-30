彭佳慧照鏡：越看越喜歡自己

彭佳慧籌備多時，終於在年前最後一刻出輯。

友善列印
中國時報
報導

彭佳慧挾金曲歌后氣勢，29日終於推出新專輯《我想念我自己》，扛起上張《大齡女子》好口碑，團隊開過無數會議、花了一年半收歌，思考如何再給大家不同的「彭佳慧」，如今她謙虛說：「跟大家分享自己認為目前為止，唱得最完整的一張專輯，聽聽唱了21年之後的彭小姐，還有沒有可以讓你驚豔或感動的聲音。」

《我想念我自己》不僅經歷長時間雕琢，經紀人蘇小恬還給彭佳慧特別任務，得在3個月挑戰小巨蛋演唱會與錄完整張專輯，她直呼「我努力做到了！」新歌MV邀來金鐘影后高慧君擔綱女主角，「雙慧」首度合作軋戲，高慧君飾演為家庭奔波的職業婦女，卻因老公一份早餐而情緒潰堤，彭佳慧神註解笑說：「唉！女人就是這樣，一頓早餐就被收買了。」

用歌聲伴粉絲哭笑

她被安排在6面鏡子前對嘴，藉鏡中呈現意境：「你靜下心仔細端詳了哪個？」身為3個孩子的母親，她有感說：「扮演好每個角色時，也不要忘記原來的自己，要照顧自己、珍惜自己、愛自己！」

在鏡子前，彭佳慧自誇：「越看越喜歡自己，好喜歡這次的妝容喔，謝謝這次負責我的妝髮團隊！」2017年進入倒數，她更祝福粉絲：「希望大家在新的一年即將來臨之前，無論這幾天你在哪裡，在做什麼，都可以讓我的聲音，繼續陪你哭或笑。」

(中國時報)

正官庄搶攻春節檔 盧惠光認證 梁以辰耐打

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。