文華Cafe取食祕笈填飽饕客胃

2017年12月30日 01:34 中國時報 徐力剛 報導

法國名菜「奶油白酒燉小牛」肉質軟嫩，搭配濃郁奶油香氣在口中化開。（台北文華東方酒店提供）

文華Cafe精選10多種手工甜點，提供消費者多樣化選擇。（陳俊吉攝）

菜品「泰式清蒸檸檬鱸魚」酸辣風味十分開胃。（台北文華東方酒店提供）

「美式香料鮭魚佐海鮮巧達醬」新鮮鮭魚與微鹹巧達醬天作之合。（台北文華東方酒店提供）

現做料理區供應新加坡料理「海南雞飯」做工繁複，雞肉緊實有彈性與特製雞飯品嘗。（台北文華東方酒店提供）

所謂吃飽吃巧，是一門吃的學問。吃飽，不應只是滿足口腹之慾，而是吃出美食精髓。吃巧，理該在林總的美食國度中，擇其所愛而吃。這樣的理念，是健康、也是品味；在台北文華東方酒店的「文華Cafe午間饗‧吃‧吧」悠然落實。

綠意蓊鬱的台北敦化北路，優雅了台北文華東方酒店典雅氣質，在5樓文華Cafe（Cafe Un Deux Trois）用餐，美食佐美景，是一大享受。主廚張學泰為求美食的再升級，從挑選食材、設計菜單、烹調方式等規畫5大國家特色菜品入饌，讓饕客的胃海納國際美食。

白酒燉小牛入口即化

5國料理各自精彩，但，對於多數饕客而言，Buffet餐檯量多有時候反而不知如何取捨，文華Cafe貼心提供「取食祕笈」，在日式料理區、現做料理區、時蔬沙拉吧、熱菜區及甜點吧共5大區域中，再擇其私房5菜，讓饕客快狠準的選出所愛，大塊朵頤。

法國名菜「奶油白酒燉小牛」精選紐西蘭小牛犢入菜，切塊牛肩部位入鍋香煎至外表色澤金黃，搭配胡蘿蔔、洋蔥與西芹切丁快炒，佐以白酒、雞高湯燉煮3小時入味，再淋上特製奶油醬汁提味，牛肉入口即化風味醇厚，後勁牛奶清香在口腔環繞，滋味令人難忘。

鮭魚細緻鮮美多汁

「美式香料鮭魚佐海鮮巧達醬」先以蝦夷蔥、蒔蘿、巴西里等香料醃漬鮭魚，入鍋香煎上色，再放入烤箱以85℃烘烤熟成，搭配自製海鮮巧達醬點綴，最後撒上香脆培根碎，新鮮鮭魚肉質細緻鮮美多汁，巧達醬口感微鹹，美式風味濃厚。

「泰式清蒸檸檬鱸魚」以肉質細嫩金目鱸魚入菜，切片後淋上以大紅辣椒、新鮮檸檬汁、蒜頭、泰國魚露、煙燻椰糖製作醬汁，放入蒸籠維持180℃蒸製7分鐘，魚肉軟嫩拌佐酸辣湯汁享用，愈吃愈開胃。

新加坡名菜「海南雞飯」做工繁複，選重約3公斤閹雞為食材，雞肉以68℃低溫烹調7小時，熟成後冰鎮確保肉質緊實，米飯則將泰國香米、香茅、斑斕葉及薑片爆炒，加入以雞骨、香茅熬煮祕製滷汁混合蒸製1小時。

草莓塔紅莓泡芙吸睛

沙拉清爽，「維吉尼亞火腿佐蜂蜜芥茉醬沙拉」，豐富雋永的煙燻火腿開啟味蕾。當然，沙拉過後來上有異曲同工之妙的日式料理，高檔食材製作海味握壽司、散壽司、清新爽口蕎麥麵及日式野菜天婦羅等佳餚，都是極佳的選擇。

甜點吧10多種精緻甜點，又開啟饕客另一個胃。法籍行政西點主廚貴格瑞鐸彥（Gregory Doyen）領軍製作，其中以草莓塔、紅莓泡芙及開心果櫻桃磅蛋糕最為吸睛，小巧可愛的「草莓塔」外層包裹酥脆派皮，內餡擠入綿密卡士達醬，搭配新鮮草莓提味，酸甜滋味有戀愛感；「開心果櫻桃磅蛋糕」以厚實磅蛋糕為基底，加入開心果製作，蛋糕體鬆軟口感濕潤，搭配熱茶滋味一絕。

文華Cafe全新「文華Cafe 午間 饗．吃．吧」集各國經典料理大成，搭配繽紛誘人甜點吧享用，讓美食客盡享寰宇珍饈，以舌尖遨遊世界。2018年1月2日起平日午間時段供應，每位1580元＋10％。

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★台北文華東方酒店

「文華Cafe 午間 饗．吃．吧」

供應日期：2018年1月2日起

營業時間：午間12:00至14:30

預約電話：（02）2715-6888

地址：台北市敦化北路

158號5樓

(中國時報)