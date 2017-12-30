盧惠光認證 梁以辰耐打

梁以辰（左）拍網路動作電影，在片中負傷挑戰香港知名打星盧惠光。

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中國時報
專訪

梁以辰拍攝網路動作電影《浪花嬌娃》，從開鏡到殺青全都是打戲，劇中她1人共打了4男1女，最後更單挑「成家班」出身的香港打星盧惠光，那場打戲在大型車廠搭拳擊擂台，拍了約15分鐘，下戲後盧惠光讚她：「這個女的很耐打。」

盧惠光自小崇拜李小龍進而學習泰拳，曾於1980年代在香港七屆的泰拳賽事奪得冠軍，跟成龍合作長達25年，是香港武打片的專業戶，不過梁以辰也不是省油的燈，她國小就開始練舞蹈和武術，武術比賽有到縣賽等級，專攻南拳，特別的是當初教她武術的黃師父，還自曝當過吳奇隆拍戲的武術指導，算是有一定分支的「師承關係」，加上為戲學拳擊、練體能，耐打指數也更上一層。

拍動作戲全身傷

《浪花嬌娃》全片拍攝2個月，前面1個月在台北，後面1個月在墾丁，她也是從北打到南，過程還拍了爬山、落海、懸崖邊翻摔等橋段，大量動作戲搞到梁以辰全身都有傷，其中在北海岸拍一場被2位臨演甩出去的戲不慎摔傷手臂，而瘀青小破皮多日以來不離身。

為了補充體能繼續打，助理透露梁以辰可能是全部劇組裡面最會吃的人，某次在墾丁拍戲，收工後她為補充熱量，一頓晚餐就在墾丁大街吃了烤肉串、燒酒螺、火鍋、芭樂、巧克力餅乾、黑糖奶茶等食物。

(中國時報)

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