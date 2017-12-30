梁正群緩當爸 打趣有小孩怕睡不好

2017年12月30日 01:34 中國時報 洪秀瑛 專訪

高英軒（左起躺者）、黃小貓、梁正群、梅若穎合演舞台劇《未完待續》。

梁正群本月16日與小6歲的圈外女友「寶姐」登記結婚，提到再次走入婚姻的感受說：「我不是屬於會把自己規畫好的人，常覺得時間差不多就做什麼事，和她就是慢慢相處下來，感覺可以在一起一輩子、全心對待的人。」他的新婚心情淡定，和妻子也還不急著「做人」，笑說因他平時有睡眠障礙，擔心有小孩更睡不好了。

他個性隨興，結婚這件事沒太多計畫，是一步步自然發生，有求婚驚喜？他坦言沒任何巧思，自己都覺得丟臉，「很簡單地做完，但我很真心，相信她感受得到。」自嘲沒製造求婚驚喜是因為個性懶，每次他在臉書看到教過的學生貼出包電影院求婚影片，雖覺得老哏，但學生很用心，仍讓他這個當老師的自嘆不如。

即興演出舞台劇

他考量妻子不願再登上媒體版面，加上年關近，婚紗照拍不拍和婚宴辦不辦還是未知數，雙方也沒長輩壓力。他多年前維持4個月的婚姻閃離後，人生受重重打擊，「那時候每天拍戲，但像個遊魂飄來飄去，不工作就在家買醉。」多虧好友吳定謙、張靜之伸手拉他一把，他自己從上段婚姻學到凡事放輕鬆、不強求。

最近他和高英軒、黃小貓等合演舞台劇《未完待續》，全劇最大賣點是「沒有導演」，有許多即興演出。

蕭艾看完後曾說，每次看2個男生演好兄弟都很尷尬，有種硬演的感覺，這次高和梁是她第一次看到演好朋友演得最自然的。《未完待續》2018年1月4日至7日在國家戲劇實驗劇場演出，購票可洽兩廳院售票系統。

(中國時報)