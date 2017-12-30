柯南寶可夢周邊可愛登場

2017年12月30日 01:34 中國時報 報導溫博鈞

《名偵探柯南》壓克力人形立牌精緻可愛，值得柯南迷收藏。

《名偵探柯南》壓克力人形立牌精緻可愛，值得柯南迷收藏。

2018年上半期最大動漫盛會「台北國際動漫節」和「台北國際書展」將在2月舉行，這次除了《名偵探柯南》、《火影忍者》與《精靈寶可夢》3大經典強作，最新熱門作品《魔法使的新娘》和《黑色五葉草》也將推出各類周邊新品，同時《名偵探柯南》等聲優的4場簽名會資格也將於明年1月5日開始預購。

周邊商品這次也將讓動漫迷眼睛一亮，《名偵探柯南》推出柯南、怪盜基德、赤井秀一、安室透等人氣角色各式實用好看商品；《火影忍者》漫畫雖已完結，支持度仍居高不下，預購將推出收藏複製畫集、大束口背袋等商品。在台暴紅的《精靈寶可夢》推出可愛的大束口背袋等多種商品，帶來「黃色教主」的魅力。

受高評價的《魔法使的新娘》以悠遠的世界觀設定和美麗的畫面打動人心，周邊商品圖樣精緻，值得收藏。由《週刊少年Jump》熱門漫畫改編的《黑色五葉草》為魔法對戰作品，人物設定充滿特色，劇情時而搞笑、時而認真，人氣直線攀升，搶手可期。《Fate》系列、《Free！》、《阿松》、《罪惡王冠》等作品也將推出最新周邊商品。

7聲優光臨寶島

最令粉絲們期待的莫過於「聲優簽名會」了，主辦單位邀請《名偵探柯南》為主角「工藤新一」配音的聲優巨星山口勝平辦簽名會。擁有30年配音資歷的山口勝平，曾參與眾多知名作品且幾乎都為主角，如《亂馬1/2》的「早乙女亂馬」、《犬夜叉》的「犬夜叉」、《死亡筆記本》的「L」、和《航海王》的「騙人布」等，不只聲音演技深厚，出道30年仍能保持迷人的青年聲線，讓粉絲佩服。

《王室教師海涅》的安達勇人和廣瀨大介、《黑色五葉草》的木尾原岳人和島崎信長、《IDOLiSH7－偶像星願－》的KENN和阿部敦等多名重量級聲優也將舉辦簽名會，4組來賓在台灣都有鐵粉支持，熱鬧可期。簽名資格明年1月5日中午12點在各大動漫通路陸續開賣，數量有限。

(中國時報)