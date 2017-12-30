2018世界新車大展 南港展館亮相

2017年12月30日 01:34 中國時報 陳大任 報導

Audi在台發表全新旗艦A8，有A8 50TDI quattro、A8 L 50TDI quattro、A8 L 55TFSI Quattro 3款，並開放預訂，售價分別為390、450、530萬元。（陳大任攝）

BMW展出由BMW Motorsport全新打造，目前BMW最頂級的GT賽車-BWM M8 GTE（左）及第六代BMW M5（右），M5自靜止加速至時速100公里僅需3.4秒，加速實力堪稱地表最速量產車。（盧禕祺攝）

台灣賓士總裁邁爾肯Eckart Mayer主持開場並親自介紹概念車Mercedes-Benz Concept EQ，此車為純電規格，可快充也支援無線充電，行駛里程可達500km。（盧禕祺攝）

與先前2017年初於北美車展現身的QX50 CONCEPT相比，昨（29日）於亞太區首度現身的INFINITI QX50擁有幾乎與概念車如出一轍的外型美學，裕隆日產總經理李振成（右二）公布預售價168萬元起。（裕隆提供）

Subaru台灣意美汽車總經理方淑霞（左二）表示，除了11月締造1059輛史上最佳單月銷售紀錄，12月持續維持暢旺銷售氣勢，達成連續9年銷售正成長目標。（台灣意美汽車提供）

台灣福斯商旅總裁郭山達Alexander Corts為國內喜好戶外野趣的樂活玩家推薦Amarok Aventura。（盧禕祺攝）

毛小孩已成為現代家庭重要的成員之一，LUXGEN特別開發專為毛小孩設計的U5 BTO客製化車款，只要加購價1萬元，就可以用心愛的毛小孩照片打造多種專屬配備，包含有：造型車貼、車內飾板、座椅抱枕、頸枕、12吋螢幕客製桌面、毛小孩專屬音樂等客製化服務，未來也會逐步導入LUXGEN全車系。（盧禕祺攝）

本屆車展邀集世界知名車商大廠共計41家品牌車廠、超越350輛新車同台亮相，是上屆200款新車的1.75倍。未來概念車、豪華超跑、環保智慧車、頂級休旅車、全球限量車款聯袂登場，可說是台灣車屆歷年之最。 此次展出品牌有Aston Martin、Audi、Bentley、BMW、Citroen、DFSK、DS automobiles、Ferrari、Ford、Harley-Davidson、Honda、Hyundai、Infiniti、Jaguar、Kia、Koenigsegg、Lamborghini、Land Rover、Lexus、Lotus、Luxgen、Maserati、Mazda、McLaren、Mercedes-Benz、MINI、Mitsubishi Motors、Nissan、Peugeot、Porsche、Skoda、smart、SsangYong、Subaru、Suzuki、Toyota、Vespa、Volkswagen、福斯商旅、Volvo、中華汽車，各家車廠紛紛推出旗下名車，最新主力車型、未來概念車、綠能電動車及華麗超跑，最具前瞻的駕馭科技、令人驚嘆的頂級造車工藝。

兩年一度車壇盛事「2018世界新車大展」邁入第22屆，今年以智能、科技、環保為主軸，將自今（30日）起至明年1月7日於南港展覽館1、4樓舉辦，是國內展期最長、規模最大車展。

(中國時報)