佘契爾：熊貓不是好兆頭

2017年12月30日 01:34 中國時報 何書青 報導

已故的前英國首相佘契爾夫人（左）到華府與美國前總統雷根會談時，扯出熊貓話題。（路透）

今年熊貓話題夯，多國都有因牠帶起的熱議，上周德國柏林動物園才公布旅德熊貓「夢夢」時常倒著走，是為引起飼育員注意，引發德媒戲稱牠是「熊貓界奧斯卡一姊」；29日英國國家檔案（British National Archives）公開的舊文件也跟熊貓有關，資料指已故的英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）曾拒與當時的旅英熊貓同機，只因認為熊貓對政治人物來說不是好兆頭。

圓滾滾又毛茸茸的大熊貓，在網路上許多令人莞爾一笑的有趣影片裡，常常會看見牠就是主角，呆萌個性和可愛形象在世界各地深受喜愛，牠們也扮演著大陸對外重要的外交角色，還有人為牠們冠上「最萌外交官」稱號。不過，在「鐵娘子」佘契爾夫人心中，熊貓可沒那麼討喜。

首相搭機訪華府

文件指出在1981年1月，也是美國總統雷根（Ronald Reagan）就職當月，華盛頓史密森尼博物館曾請倫敦動物園出借一隻公熊貓，倫敦動物協會會長朱克曼（Solly Zuckerman）想把握宣傳機會，提議當時英國首相佘契爾夫人於下個月出訪華府時，在她的協和式飛機後面載上那隻貓熊，佘契爾夫人這位「鐵娘子」卻拒絕了這項提議，不願與熊貓同機出國，她的私人祕書惠特摩（Clive Whitmore）更轉述佘契爾夫人所言：「熊貓對政治人物來說不是好兆頭。」

(中國時報)