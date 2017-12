2017年12月30日 01:34 中國時報 楊宗翰 報導

林明禎在香港人氣飆升,年初先以電影《救殭清道夫》闖出知名度,再推出EP《#Me》擄獲當地粉絲,她29日在香港舉辦音樂會,邀來《救殭清道夫》男主角蔡瀚億(Baby John)擔任嘉賓,兩人深情合唱主題曲〈長相廝守〉掀高潮;她以爆乳比基尼、搭配粉紅紗裙,一雙美腿藏在紗裙若隱若現,更翻唱F.I.R〈You Make Me Want To Fall In Love〉當彩蛋,她感性說:「聽到旋律就會很感動,很適合香港音樂會氛圍,把這份感動送給大家。」

她6月在當地辦簽唱會,當時風雨交加,現場如颱風般淋溼歌迷,這回開唱她大展誠意,開場身穿亮片外套、超短熱褲,火辣身材吸睛,帶領舞者唱跳舞曲〈Change〉、〈T.O.U〉揭開序幕,更主動加碼福利,邀請觀眾上台才藝比拚,歡呼聲最大的粉絲,能隔著保鮮膜與她進行「安全之吻」親臉頰,她開心說:「這是我想給粉絲的回饋,我相信是一個很Sweet的禮物。」她31日將在台北、桃園陪粉絲跨年。

(中國時報)