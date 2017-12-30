2017年12月30日 01:34 中國時報 陶福媛 報導

Ferragamo的ALCAMO地中海藍緞面F型鞋跟涼鞋，2萬7900元。（Ferragamo提供）

Paul Andrew設計Ferragamo的AULLA紅色漆皮花漾跟高跟鞋，融入建美學的元素，2萬6500元。（Ferragamo提供）

Ferragamo充滿建築美感的MARATEA棕色小牛皮厚底涼鞋，2萬4900元。（Ferragamo提供）

Paul Andrew的作品深受VIP喜愛，日前出席Ferragamo香港店開幕派對，與名媛貴婦合影。（Ferragamo提供）

Ferragamo好看又舒適的SORANO紅色亮面牛漆皮花漾跟鞋，2萬9900元。（Ferragamo提供）

Paul Andrew設計Ferragamo的ARSINA系列F型鞋跟涼鞋，讓時尚圈為之驚豔，3萬2500元。（Ferragamo提供）

舒適的鞋是Ferragamo的中心宗旨，MAIDA黑色花卉圖案拖鞋，1萬7900元。（Ferragamo提供）

今年年初，女鞋設計才子Paul Andrew以一雙F型彎曲鞋跟震驚時尚圈，立刻在10月獲聘接任義大利精品Ferragamo女性商品創意總監，日前他接受本報獨家專訪，問及女人衣櫃當中，服裝、皮包和鞋子3者那一個最重要時，Paul笑說：「答案永遠是鞋子。」

Paul認為，鞋子可以真實改變女人的外在，包括如何走路、姿勢、腿部線條等，進而讓女人更有自信，「但前提是鞋子必須是舒適的才行。」說完，他引用Ferragamo先生的名言「設計不應該只是看起來很棒，還要舒適才行。」為一雙好鞋下了最佳註解。

設計和舒適必須平衡

Paul指出，過去Ferragamo先生的鞋款設計與精湛手藝在業界出類拔萃，作品會震撼人心，吸引眾多女性爭相追捧，因為他致力於解剖學的研究，特別注重鞋子的結構、合腳程度與外型，讓鞋子更舒適且時尚，「我也秉持同樣的信念，深信設計和舒適的平衡是絕對重要的。」

Ferragamo秋冬女鞋廣受好評，尤其在台灣，更創下傲人的銷售業績，Paul認為，是因為他將目標設定成漸進式地改變，而非做一次性的品牌改革，重溫品牌的成就，再加以闡述，「去年秋天，我花了很多時間在Ferragamo博物館裡研究鞋子。」而這，正是他的作品贏得消費者青睞的主因。

至於未來他會如何設計生平第一季Ferragamo女裝作品，備受時尚圈矚目。被問及心目中的Ferragamo風格時，他毫不猶豫地回答：「就是不斷創新與創意。」

建築激發創作靈感

父親是室內裝潢設計師，曾為英國溫莎城堡設計裝潢，母親則是國際電腦公司的執行長，熱愛藝術與時尚，Paul從小就接觸時尚，並對精緻手工藝和精美布料十分熟悉，耳濡目染之下，也深深影響他的設計風格，成為啟發他往前的原動力。

Paul常從建築美學激發創作靈感，問他喜歡那個城市時，他表示要挑一個最喜歡的城市幾乎不可能，紐約及倫敦於他有著非常緊密的關係，可說是他的家鄉。目前他工作的地點就在佛羅倫斯，雖是個美麗的古老城市，但他工作實在太忙了，連去逛逛烏菲茲美術館的時間都沒有。

「如果能擁有一個閒暇的下午，我想參觀烏菲茲美術館，置身Bronzino布龍齊諾（Bronzino）與波提且利（Botticelli）的畫作之間。若我能在那裡度過一個周末，我希望能在托斯卡尼的農村享受愜意的時光。」

Paul說完，還意猶未盡地加碼想去鄰近的西恩納，入住十一世紀修道院改建而成的度假飯店Castel Monastero，可以想見他接下創意總監重責後工作異常忙碌，對度假充滿了渴望。

(中國時報)