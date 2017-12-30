2017設計師玩大風吹

2017年12月30日 01:34 中國時報 陳張眾 報導

艾瑪史東於今年奧斯卡順利奪后的GIVENCHY金色訂製禮服，正是出自Riccardo Tisci之手。（GIVENCHY提供）

承接大環境中蘊藏的不確定因子，2017年設計師們開始玩起大風吹，老匠Riccardo Tisci、Christopher Bailey紛紛選擇退出戰場，剛接手品牌不久的Jonathan Saunders及Bouchra Jarrar也在種種因素夾雜中離席，各家管理階層邁向盤整期，想藉換血重塑品牌在數位洪流中的穩定地位。面對競爭激烈且瞬息萬變的時尚產業，能在重重競業條款桎梏下，於一片喧囂中搶得一席之地實則不易，歲末年終之際，共同回顧今年光榮卸位的時尚舵手們。

當設計師Riccardo Tisci於年初選擇退位任職12年的法國品牌GIVENCHY，消息一出讓他麾下的暗黑子民們無不震驚。出身義大利北部小鎮的Tisci，將他血液中的大膽性感、自由浪漫、宗教狂熱傾瀉於設計當中。在他操刀的系列裡，無疑可以感受到其對街頭文化的熱愛，從向90潮牌致敬的Pervert上衣、與Nike聯名的球鞋，到2011年推出的羅威納犬圖騰及被送上2013年度聖壇的聖母頭像及小鹿斑比圖騰，更為歷史悠久的巴黎品牌引入年輕客層。

但Tisci的暗黑風格並非僅限於陰鬱晦澀的痛苦輪迴，他亦善用品牌高級訂製工藝，令紅毯禮服提升至夢幻層級，透過服裝本身傳遞品牌不同面向的精神。儘管宣布離職後動向未定，入主VERSACE的傳聞也暫時沒有下文，但正如他曾在訪問中承認有天會離開時尚界一般，再再證實Riccardo Tisci真正令人憧憬的，是他恣意揮灑創意的靈魂。（文轉S2）

(中國時報)