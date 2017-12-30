2017設計師玩大風吹

2013年推出的小鹿斑比T恤，象徵Tisci設計中的暗黑及夢幻元素。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
艾瑪史東於今年奧斯卡順利奪后的GIVENCHY金色訂製禮服，正是出自Riccardo Tisci之手。（GIVENCHY提供）

承接大環境中蘊藏的不確定因子，2017年設計師們開始玩起大風吹，老匠Riccardo Tisci、Christopher Bailey紛紛選擇退出戰場，剛接手品牌不久的Jonathan Saunders及Bouchra Jarrar也在種種因素夾雜中離席，各家管理階層邁向盤整期，想藉換血重塑品牌在數位洪流中的穩定地位。面對競爭激烈且瞬息萬變的時尚產業，能在重重競業條款桎梏下，於一片喧囂中搶得一席之地實則不易，歲末年終之際，共同回顧今年光榮卸位的時尚舵手們。

當設計師Riccardo Tisci於年初選擇退位任職12年的法國品牌GIVENCHY，消息一出讓他麾下的暗黑子民們無不震驚。出身義大利北部小鎮的Tisci，將他血液中的大膽性感、自由浪漫、宗教狂熱傾瀉於設計當中。在他操刀的系列裡，無疑可以感受到其對街頭文化的熱愛，從向90潮牌致敬的Pervert上衣、與Nike聯名的球鞋，到2011年推出的羅威納犬圖騰及被送上2013年度聖壇的聖母頭像及小鹿斑比圖騰，更為歷史悠久的巴黎品牌引入年輕客層。

但Tisci的暗黑風格並非僅限於陰鬱晦澀的痛苦輪迴，他亦善用品牌高級訂製工藝，令紅毯禮服提升至夢幻層級，透過服裝本身傳遞品牌不同面向的精神。儘管宣布離職後動向未定，入主VERSACE的傳聞也暫時沒有下文，但正如他曾在訪問中承認有天會離開時尚界一般，再再證實Riccardo Tisci真正令人憧憬的，是他恣意揮灑創意的靈魂。（文轉S2）

(中國時報)

女人衣櫃鞋子最重要 極簡女王 暫別時尚界

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。