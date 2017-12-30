極簡女王 暫別時尚界

2017年12月30日 01:34 中國時報 陳張眾 報導

天后王菲是設計師Phoebe Philo的忠實粉絲之一，其更親臨CELINE 2017春夏大秀前排為設計師鼓掌喝采。（CELINE提供）

2010年推出的Trapeze包款，已被譽為最具代表性的CELINE包款之一，Trapeze黑紅白拼色肩背手提包8萬元。（CELINE提供）

設計師Phoebe Philo確認出走執掌近10年的法國品牌CELINE。（翻攝自《VOGUE》官方網站）

亞曼達塞佛瑞手拿CELINE火紅的Luggage Nano包款現身。（CELINE提供）

（文接S1）對時尚產業來說，2017是不好過的一年，掌舵品牌的設計師們更是玩起大風吹，A牌到B牌，甚至直接引退，其中更參雜不少商業上的考量，但這絕不適用在創造過無數爆棚款單品的Phoebe Philo身上。

被譽為極簡女王的英國設計師Phoebe Philo，日前驚爆明年2018秋冬系列發表秀後，離開執掌近10年的法國女裝品牌CELINE，消息隨後經品牌母集團LVMH證實。向來低調的Phoebe，靠著在剪裁上的長才，以師自男裝的中性冷調風格，打造出每個女人都想要擁有的服裝單品，獨特個性讓天后王菲、孫燕姿等人都折服。

女裝線條化繁為簡

現年44歲的Phoebe自1996年畢業於倫敦中央聖馬丁設計學院，1997年時就與她的大學同窗Stella McCartney同赴Chloe任職，2001年更於McCartney離開後，升任創意總監大位，並一手創作出品牌下首個IT包款Paddington鎖頭包。Phoebe在2006年時為了顧全家庭，選擇在聲勢正旺時急流勇退，她在接受訪問時說：「拜託！我沒有什麼覺得好丟臉的，我有一個小孩，是說大家還指望什麼？」

離開業界兩年時間，2008年Phoebe受到LVMH集團老闆Bernard Arnault欽點，在創意團隊重心移師倫敦的條件下，以CELINE創意總監身分重返時尚圈。她藉著2009年發表的首個度假系列，為女人創造了一個摩登衣櫥，擺脫Chloe清新、浪漫的女孩風格，用一件駝色大衣、一條灰色長褲和一雙白鞋化繁為簡，塑造出每個女人都想擁有的俐落樣貌，自此21世紀初街頭酷女孩就這樣被CELINE的摩登女子取代。

低調、精準行銷

Phoebe曾透露：「對我來說，我心目中的理想衣櫃的組成是，1件白襯衫、1條黑色長褲、1件裙子，或許3件大衣、兩件夾克、1雙高跟鞋、1雙平底鞋和1雙運動鞋。1個包，可能還會有1條絲巾。」而這亦總結她於近10年中，為CELINE女人打理好的行頭。

引入極簡和實用主義，洗鍊、成熟又不過時的法式優雅，使CELINE在Phoebe任內業績3連翻，一舉讓她進入2014年《時代周刊》全球最具影響力百人榜單；而肩披寬大風衣、腳踏雙色鞋等造型細節，也讓CELINE每季都一票難求的大秀，成為業界人士預知穿搭潮流的必讀指南，儘管在品牌以低調為策略的逆向行銷操作中，仍殺出不少爆棚單品。

IT包教母 動向值得關注

除了改寫街頭風格的女裝系列，Phoebe打造的眾多熱銷包款，成了許多人對CELINE的第一印象，為當時平靜的配件市場吹起另波漣漪，也協助品牌突破重圍，闖入往往被CHANEL及愛馬仕包款環伺的貴婦社交圈，更確立了她「IT包教母」的地位。

其中快速竄紅的最佳代表，首推2009年推出的Luggage系列，因其手把、拉鍊及皮革收邊位置形成的可愛造型，也被不少網友暱稱為「囧臉」或「笑臉」包。

倘若論及實用主義至上的設計理念，就不得不提起可說為最具CELINE代表性的Trapeze系列，於2010年推出的包款，藉著其兩側的大耳朵設計後續引起不少設計師跟進，其多層次、異材質拼色花樣，亦是詮釋出當代藝術眼光。。

雖然Phoebe Philo繼任者尚未確定，極簡女王也表示決定休息一段時間，是否會真如傳聞跟隨同期加入CELINE打拚的老戰友Marco Gobbetti入主英國品牌BURBERRY，或成立自己品牌，後續動向仍令人好奇，但對近期積極開通電商、社群網站帳號的CELINE，也將開啟新的篇章。

(中國時報)