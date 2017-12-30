Christopher Bailey 英倫神童下台一鞠躬

設計師Christopher Bailey。（BURBERRY提供）

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中國時報
Christopher Bailey將BURBERRY的英倫風衣文化發揚光大，每季均能在傳統輪廓中玩出不同花樣，圖為艾瑪華森於2010年時身穿一襲品牌風衣現身街頭。（CFP）

在Christopher Bailey掌舵的17年中，BURBERRY成了英倫風格理所當然的代名詞，在他與品牌前任首席執行官Angela Ahrendts攜手下，格紋、風衣等品牌代表標誌回歸正統皇室地位，他所發表的首個男裝系列，亦為公司帶來大筆進帳，令一度低迷的百年品牌重返時尚一線時尚戰場。回顧圍巾、Rucksack後背包等暢銷單品之餘，細數Bailey企圖改寫產業遊戲規則的雄心，便足以把他編入時尚教科書中。

Bailey精心策畫下的秀場，往往揉合新銳音樂人、藝術家等各項元素，2016年以「即看即買」模式登場的9月系列男女裝合併秀，及全新「Makers House」專屬秀場空間，更標記了品牌歷史性的一刻。而率先倚重中國市場、線上行銷通路的發展模式，也讓品牌穩占時尚先鋒角色，即便於明年2月系列發表後的接班人選尚未明朗，但Christopher Bailey對BURBERRY，以至於時尚界的影響，可說已無法輕易被他人取代。

(中國時報)

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