2018春夏美鞋小叛逆

2017年12月30日 01:34 中國時報 陳張眾 報導

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli春夏決定帶著女人放逐外太空，蝴蝶結絲絨面高跟鞋側邊拼接光滑PVC材質，展現具有摩登氣質的變種優雅。（VALENTINO提供）

Giorgio Armani在細節處理加入小巧思，帶點宮廷風的繫帶粗跟鞋兩側充分展示足部側面線條，恣意釋放和諧的自由張力。（CFP）

設計師Miuccia Prada透過PRADA 2018春夏配件延續系列中的女性力量，尖頭低跟鞋鑲飾鉚釘元素，復古中帶點小叛逆。（PRADA提供）

BALENCIAGA點綴尖頭鉚釘的高跟鞋，堪稱2018春夏秀場上的完美「殺人武器」。（CFP）

CHANEL 2018春夏大秀除了在巴黎大皇宮造出一座人造瀑布，從手套、包袋到經典雙色鞋款，運用大量透明塑料材質。（CFP）

面對顧客眼光越來越獨到的奢侈品市場，如何精準下手一雙趨勢好鞋，往往是攸關完整新季度時尚態度的關鍵。

貼合個人化抬頭及社群網站病毒式的散播宣傳力，2018春夏秀場上的鞋履除了具有搭配造型力，外觀本身也格外上鏡，雙雙可列為數位世界的博讚法寶。

透明塑料若隱若現

材質上，最不可被忽視的絕對是全見式的透明塑料，從CHANEL春夏瀑布秀上的雙色靴款，到奢華潮牌Off-White與Jimmy Choo合作的街頭版「玻璃鞋」，都一再提醒女人們該趁換季前來場修足保養。

若不想被看得太過徹底，若隱若現的選擇性裸露也是不錯的選擇，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli春夏決定帶著女人踏上月球，蝴蝶結絲絨面高跟鞋側邊拼接光滑PVC材質，令平凡日常中卻有放逐外太空的浪漫。同樣來自義大利的Giorgio Armani，則在細節加上小巧思，帶點宮廷風的繫帶粗跟鞋兩側充分展示足部側面線條，恣意釋放和諧的自由張力。

尖頭鞋楦依然吃香

如果要在春夏找一雙高跟鞋，尖頭鞋楦依然吃香，但別忘了耍點小叛逆，PRADA新季透過配件傳達漫畫英雄的女性力量，尖頭跟鞋加上金屬鉚釘復古中個性十足，而BALENCIAGA則祭出最新「殺人武器」，尖頭鞋裝飾龐克鉚釘，保證絕對吸睛。變形西部牛仔靴仍然叱吒伸展台，GIVENCHY新任總舵手Clare Waight Keller即將率性風格納入法式優雅版圖，接管CHLOE的設計師Natacha Ramsay-Levi則把牛仔靴融入厚跟、綁帶細節，讓波西米亞女孩更為自信大膽。

(中國時報)