足部解放潮！休閒鞋玩藝術

LOUIS VUITTON創意總監Nicolas Ghesquiere汲取90年代籃球鞋靈感，並揉合科幻前衛思潮，在2018春夏系列中誕生終極運動鞋。（LV提供）

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中國時報
接管CHLOE的設計師Natacha Ramsay-Levi，則把牛仔靴加上厚跟、綁帶細節，讓波西米亞女孩更為自信大膽。（CFP）
由設計師J.W. Anderson操刀的LOEWE，2018春夏系列中，用皮革織成阿拉丁鞋頭展演工藝，在休閒鞋基礎上大玩藝術靈感。（CFP）
MARC JACOBS利用繁複的流蘇、水鑽寶石裝飾運動拖鞋，輕鬆中不失華麗格調。（CFP）
GIVENCHY新任總舵手Clare Waight Keller將西部牛仔靴加入變形小心機，融入率性風格於法式優雅版圖。（CFP）

運動風格還是尚未退燒，代替滿街趴趴走的小白鞋，LOUIS VUITTON延續老爹鞋風潮，擷取90年代籃球鞋輪廓打造終極運動鞋，為鞋款注入前衛未來感。同集團下LOEWE設計師J.W. Anderson，用皮革織成阿拉丁鞋頭展演工藝，在休閒鞋基礎上大玩藝術靈感。而為求舒適在春夏考慮來場徹底足部解放，MARC JACOBS的運動拖鞋是個不錯選擇，配上鞋頭前方繁複的流蘇、水鑽寶石裝飾，輕鬆中不失華麗格調。MICHAEL KORS COLLECTION則乾脆讓模特換上夾腳拖，伴隨改以高貴皮革打造的舒適度，符合春夏系列鋪陳的度假氛圍。

(中國時報)

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