百貨跨年 吃喝玩樂攻略

2017年12月30日 01:35 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越貴賓卡友於指定期間扣10萬點，可免費兌換FESTARIA 50分鉑金鑽石戒指。（新光三越提供）

台北101 Swarovski CRYSTALLINE PURE手表套裝，1萬7900元。（台北101提供）

台北101 DIOR BEAUTY J’adore L’or頂級金緻香精，40ml、5650元。（台北101提供）

京站獨創的室內露營跨年活動已踏入第5年，今年再度舉辦「百人跨年露營活動」，每組活動費為2400元，限額20組。（京站提供）

比漾選物米BON，有醬油、伯爵茶、金萱茶、海苔鹽之花口味，40g、100元，90g、230元；台南貨櫃市集米BON買一送一。（比漾廣場提供）

新光三越貴賓卡友元旦起至1月31日扣20點，周周可抽價值3萬5900元的iPhone X 64G，每周抽10支，共40支。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友於指定期間扣5萬點，可免費兌換RIMOWA登機箱。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友若沒抽到iPhone X，可再抽價值180萬元的BMW X1 sDrive18i。（新光三越提供）

百貨跨年慶送走2017年，同步迎接2018年首戰，新光三越重磅出擊，針對168萬貴賓卡友手上剩餘2億多點數，元旦至1月31日加碼推出「貴賓卡點數盛典」，祭出大年初一才有的百萬名車1人獨得抽獎，共要送出逾50款精選商品、總價值超過2000萬元，一開年就下猛藥！

APP會員有專屬禮

「最佳手氣獎」有iPhone X 40支，扣20點周周抽10支；4周都沒抽到手機者還可再抽180萬元的BMW X1 sDrive18i。「最夯好禮獎」分4周，有時尚周、戀家周、生活周與美麗周4個主題，周周可免費兌換夯品，或於指定業種消費點數2倍送，指定期間扣指定點數可免費兌換RIMOWA 登機箱、GUCCI Icon Bag-Dionysus系列肩背包、iPhone X 64G手機全台限量8支、中華航空－台北至倫敦雙人來回機票、信義新天地A8戶外的立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide一年份等，涵蓋精品、家用家電和美妝等，每周都有驚喜。

APP會員專屬的「周末Happy Day！94開心點」，凡下載新光三越APP綁定貴賓卡，可在每周五六日使用會員點數兌換限量商品，每周活動前一晚9時會在全台各店FB粉絲團公布隔日限搶APP限量商品，讓購物多了期待。

台北101在明年1月7日前持聯名卡消費最高回饋8%，明（30日）和31日使用LINE Pay「我的條碼」結帳，不限卡別享1% LINE POINTS點數回饋，綁定101聯名卡或LINE Pay卡消費，最高享4% LINE POINTS點數回饋；30日至1月7日使用LINE Pay綁定任一銀行卡，單筆消費不限金額最高有可能獲1萬8000點LINE POINTS。

百貨室內露營搶台東度假大獎

不想在外人擠人看煙火，京站獨創的室內露營跨年活動就最適合，今年再舉辦「百人跨年露營活動」，即日起限額20組開放報名，每組活動費為2400元，而元旦的早晨也將有精美早餐給每位參加者，另今年特別推出「星光爭霸好禮搶奪撲克牌大賽」，最終獲勝組別可得到價值2萬5300元的「台東池上日暉國際渡假村露營車三天兩夜自由行」大獎。

比漾台南正興貨櫃市集即日起至元旦晚上6時推出期間限定優惠，12個品牌包括全世界最小的故宮、誠品，和時尚潮牌Levi’s、TOUGH、Superdry、MAISON PROMAX，文創藝術與生活選物的拾藝術和比漾選物等最低3折起或買一送一等優惠，可享受老街區「鑽巷弄、逛小店」的遊逛樂趣。

(中國時報)