民進黨打槍勞動部！勞基法修法最新民調 59.7％贊成

對於一例一休到底要不要再修法，勞動部29日公布11月所做的民調顯示有近5成民眾認為不需要，與勞團上周舉行反勞基法修惡大遊行訴求相近。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
民進黨30日由發言人林琮盛公布「勞基法修正案民調意向」，結果與勞動部完全相反，有近6成民眾贊成修法，贊成民眾不分藍綠黨派。（趙雙傑攝）
一例一休修法贊成度 一例一休修法動機

勞動部前天公布《勞基法》修法民調，近5成民眾反對修法，但民進黨中央昨天隨即發布民調，強調59.7％民眾「贊成修法」，反對者僅17.9％，打臉勞動部。民進黨發言人林琮盛說，這顯示修法內容經行政部門說明後確有具體效果，且民眾支持修法態度未因日前大遊行而下降。

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勞動部民調 近5成反對修法

2017年民進黨最後一場記者會，竟是黨中央發布新民調，反駁勞動部民調。對此，政院發言人徐國勇說，3月前民調就顯示，支持修法民眾6成多，勞動部是11月民調，當時因抗爭造成疑慮，但經政院解釋沉澱後，支持度又恢復。他說，2份民調沒矛盾，只是顯現修法過程的波動，「不必用打臉這說法，只是澄清跟解釋」。

勞動部前天公布《勞基法》民調顯示，近5成民眾認為「不需調整」每月加班時數上限、增加加班時數總量管制；放寬7休1部分，58.1％反對，其中，25至34歲年輕人反對調整7休1比例高達67.1％。數據曝光後，引發質疑修法與民意落差。民進黨中央昨發布另份民調，結果顯示贊成修法者佔多數。

民調詢問，一例一休實施近1年，社會出現建議修法聲音，請問贊不贊成修法？結果顯示，59.7％民眾贊成，不贊成17.9％。以政黨傾向交叉分析，民進黨支持者70.1％贊成、國民黨63.5％、時力65.8％。顯示不分藍綠，平均約6成民眾支持修法，修法已成主流意見。

以年齡交叉分析，「40至49歲」、「50至59歲」民眾支持修法比例分別為67％、70％，是贊成修法比例最高年齡層。民調再問，針對修法，有人認為「以犧牲勞工權益討好企業界」，也有人認為「因應各行業工作，制訂社會多數行業可順利運作的制度」，您較同意哪種說法？結果顯示，53.5％認為是因應各行業工作情況，30.9％認為犧牲勞工權益討好企業界。以年齡交叉分析，「40至69歲」超過5成都認為修法是因應各行業工作情況。

40到59歲民眾 支持比例最高

林琮盛表示，與上次調查相較，認為因應各行業工作制訂比例增1.6％，認為犧牲勞工權益比例下降1.8％。整體而言，民眾認為修法動機是正面比例小幅上升。

該民調執行日期為12月25到26日，完成數834份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.4％。

(中國時報)

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