全球第一夫人比一比！約旦王后拉妮雅 美出顏值新高標

約旦王后拉妮雅集美貌、智慧和愛心於一身，被譽為「世界上最美麗的王后」。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

「第一夫人」一直是全球關注焦點，如今除法國總統馬克宏的第一夫人布莉姬為世人熟悉外，擁有高人氣、高顏值，被外界稱為「中東的黛安娜王妃」的約旦王后拉妮雅，更是顛覆了人們對於中東女性的一貫看法。她在夫婿支持下，成為全球最知名王室成員之一。

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現年46歲、生於科威特巴勒斯坦家庭的拉妮雅，父親是小兒科醫師，家中除她以外，還有一個姊姊和弟弟，中小學都在科威特完成，後申請進入知名的開羅美利堅大學攻讀工商管理。畢業後，為躲避海灣戰爭舉家遷移約旦，她曾在蘋果和花旗銀行工作。1992年在一場晚宴中，結識當時仍是王子的阿布杜拉親王，由此讓她人生出現大轉折。

躲避戰爭離開故鄉 開啟皇室人生

阿布杜拉王子雖是約旦前任國王胡笙的長子，但因政局不穩，王儲位子在1960年代由其弟哈桑出任。也因此，與阿布杜拉交往、隔年結婚的拉妮雅一開始從未想過自己會是未來的王后。

1993年6月10日，兩人在首都安曼舉辦盛大婚禮，隔年兩人長子出生、也就是當前的王儲胡笙，而2名女兒相繼出世，2005年幼子哈西姆王子也來到人世。

不當家庭主婦 致力保護婦幼權益

嫁入王室後，拉妮雅不希望成為全職家庭主婦，在公公胡笙國王支持下，曾在貿易部門任職、後成立約旦河基金會，專門負責兒童保護與婦女權益提升。1999年病危的胡笙國王，最終在病榻前將王位交給兒子阿布杜拉，也意謂拉妮雅隨後成為約旦的王后。

成為王后後，拉妮雅更忙碌，不僅成立「拉妮雅王后傑出教育獎」，鼓勵優秀教師，更出資全面翻修約旦全境500多間小學、並成立艾安曼基金會，提供約旦學生出國留學獎學金。

第一夫人無疑充滿魅力，有關拉妮雅的故事詳見本報8版。除拉妮雅，還將介紹亞塞拜然第一夫人梅赫莉班等人。

(中國時報)

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