核心幕僚「選哲」同行！賴醫師、賴立委、賴市長 挺黃偉哲

2017年12月31日 04:09 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

爭取民進黨台南市長黨內初選的立委黃偉哲，30日在行政院長賴清德擔任立委時的服務處舊址，宣布正式展開選舉行程，賴清德當年競選市長時的3大核心幹部王永順、蔡順天、黃先柱現身相挺，王永順為黃偉哲批上競選綵帶，黃先柱更直言，賴清德現在擔任行政院長，是民進黨共同財產，有些事情不便公開表態，「看到我們3人，就知道賴醫師支持誰。」

同一服務處接棒傳承

台南市中西區南門路21號是賴清德過去擔任立委時的服務處舊址，黃偉哲昨天選在該址宣布正式投入黨內初選，曾是賴清德競選總幹事的王永順、服務處主任蔡順天與選戰幕僚黃先柱同時出席。

王永順盛讚黃偉哲在立院問政成績優異，是最能傳承賴院長執政成績的第一人選，蔡順天則以「回娘家」形容回到服務處舊址的心情，希望民眾支持黃偉哲。

3大操盤手提升戰力

賴清德當年的3大競選操盤手加入黃偉哲陣營，再加上親賴派系的7位台南市議員包括郭清華、邱莉莉、林宜瑾、呂維胤、唐碧娥、林志展、劉正昌也現身站台，前勞動部政次郭國文擔任黃偉哲總選務總策畫，這群「賴清德子弟兵」全部出席，營造賴清德傳承象徵。

黃偉哲表示，身為專業國會議員，立院開會期間，必須以法案審議與監督行政為主要任務，因此之前除了假日參加後援會成立行程，平日都留在台北，立法院會期29日結束，他已可全心投入初選拜訪行程，傾聽人民心聲。他強調，到初選之前，一定堅持正派選舉，不抹黑、不造謠，回歸良性競爭。

親賴7議員也選邊站

郭國文表示，南門路21號是賴院長擔任立委時的服務處，也是「福地」，黃偉哲選在此地宣布展開台南市長初選行程，就是希望延續「賴立委」與「賴市長」理念，接棒傳承，為人民服務。

黃偉哲接受王永順為其披上綵帶，率領議員與各區服務處主任繞行湯德章公園，以「正派傳承、選哲同行」向民眾拜票，接棒賴清德意味濃厚。

(中國時報)