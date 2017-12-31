新聞透視－賴清德民進黨台南市長初選的影武者

2017年12月31日 04:09 中國時報 程炳璋

民進黨台南市長初選6搶1，隨著民調時間接近，競爭趨白熱化，行政院長賴清德的動向，牽一髮動全身，具有左右選情的影響力，除前立委李俊毅、立委王定宇外，包括現任立委黃偉哲、陳亭妃、葉宜津、前台南市副市長顏純左等4人則大打賴清德牌，賴的核心幕僚昨天力挺黃偉哲畫面，賴的態度不言可喻。

台南市經民進黨綠化逾20年，綠大於藍基本盤短期內難以改變，加上前市長賴清德在6年多的市長任期內，施政滿意度居高不下，2014年競選連任時大贏國民黨44萬餘票，讓國民黨潰不成軍，民進黨6人爭出線，太陽花學運領袖林飛帆就曾形容「某黨推個西瓜出來選都會上」，對照選情現況，此一解讀雖戲謔卻頗為到位。

由於民進黨選將只要拚過黨內初選，等於「頭過身就過」，原本選將檯面下出招就已砍到刀刀見骨，近日因初選民調日期逼近，已呈撕破臉短兵相接戰況。

初選6位選將中，除了王、李兩人外，其餘4人除先前推出與賴合照的大型廣告看板掛上街頭，不只賴清德在台南市長任內的公開活動可見到4人身影，擔任行政院長的賴清德回到台南視察時更如影隨形，搶占同台露臉機會。

先前，賴清德在市長任內不宜公開表態、指定接班人，以免提早成為「跛腳市長」，維持各方等距競爭，才能有利於穩固自己的影響力，但是在離開台南接掌閣揆後，更不宜對台南市長初選下指導棋，表面上賴始終不鬆口，但從賴系人馬及子弟兵全面進入黃偉哲陣營來觀察，態勢逐漸明朗，各方參選人馬表面上假裝無視，私下也只能徒呼負負。

顏純左、陳亭妃陣營各自強調，賴清德當年競選時許多重要幕僚與後援會長，都仍在自己的後援會擔任核心幹部，但明眼人一看便知，王永順、蔡順天與黃先柱這3人才是所謂的「賴核心」，以賴清德的強勢個性，若無賴清德的首肯，3人不會在黃偉哲場子一字排開。

2018民進黨台南市長黨內初選，參選人雖然沒有「賴清德」，但實際上，賴清德仍是這場選戰的影武者。

(中國時報)