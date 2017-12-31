兩個太陽代理戰 民調掀戰火

2017年12月31日 04:09 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

立委陳明文（左）則表態支持前農委會副主委翁章梁（右）。（本報資料照片）

嘉義地方盛傳一份張明達大勝翁章梁的民調，掀起兩陣營戰火。（翁聖勳攝）

民進黨下屆嘉義縣長初選由縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁對決，近日地方出現一份註明是中山大學12月份所做的民調，內容有縣長張花冠施政滿意度85％，並有張明達民調大贏28％等相關內容，引發議論。翁章梁陣營強調民調穩定領先，也直斥對手陣營刻意操作假民調抹黑，企圖混淆選民意向，「很要不得」。

張明達團隊表示，該民調是12月初委託中山大學進行的，民調結果原本僅供內部參考評估，因幕僚間想分享領先喜訊，誤傳錯群組被公開。

近日不少嘉義縣民在Line訊息都看過這份民調，民調左頁是嘉義縣長張花冠施政滿意度調查結果，有張花冠於18鄉鎮市民調滿意度，分為非常滿意、有點滿意、有點不滿意、非常不滿意4種，調查結果，張花冠整體施政滿意度85％，右側為「在民進黨爭取下一次嘉義縣長提名的人選當中，您比較支持誰成為候選人」，張明達獲480次數支持，占44.93％，翁章梁獲174次數支持，占16.26％，更有「張花冠8成滿意度帶動氣勢，議長張明達民調大贏28％」，並以紫色字體標註「翁章梁考慮退選！？」

民眾收到此一訊息，議論紛紛，有人質疑其真實性，有人抱著看看就好的心態，也有人轉傳群組分享，讓初選選情更顯緊繃。

張明達競選團隊發言人黃嫈珺說，民調是12月初委託國立中山大學所做，但從沒有想過要發布，只單純做為內部評估使用，對於幕僚急於分享領先喜訊，傳錯群組，她個人非常憤怒，雖然當下立即將訊息「收回」，卻為時已晚。她又說，調查表不公開是擔心讓對手看出自己陣營在哪些區域的經營不足，如此一來虛實之間對選情也不利。

翁章梁競選團隊發言人林緗亭直斥「荒謬」，強調自己陣營所掌握的支持度從一開始就是穩定領先，縣長施政滿意度並不會直接對縣長參選人滿意度有影響，因為兩者根本沒有對等關係。她表示，民進黨縣長初選才剛開跑，大家都在觀察兩位參選人態度是否積極，怎麼會現在就表態。另外，她也指出，民調數字差距太大，直言根本是選舉操作，刻意將造假民調結果流出，甚至要翁章梁主動退選、打擊團隊士氣，造成支持者的壓力，這樣的操作手法很要不得。

(中國時報)