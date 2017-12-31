2017年12月31日 04:09 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長黨內初選戰況激烈，內鬥白熱化，相較之下，國民黨檯面上僅黃秀霜表態，日前傳出黨主席吳敦義欽點前立委高思博，也未有進一步發展，綠熱藍冷的這一盤棋，讓國民黨在2018台南市長選戰彷彿看熱鬧的邊緣人。

距離2018年市長選舉投票日不到1年，民進黨爭取初選過關的選將，早把初選當成正式選戰經營，街頭掛滿看板，6位投入市長初選的參選人密集跑攤、辦說明會或成立後援組織，帶動綠營市議員參選人也開始積極布局。

不同於民進黨的激情氛圍，台南市國民黨的選情至今仍顯得冷清，2014年參選落敗的前台南大學校長黃秀霜宣布捲土重來再戰市長，日前傳出黨主席吳敦義欽點前立委高思博參選，不過，「欽點」一說在基層引發不同意見。國民黨市議員蔡育輝即表示，高思博確實是形象清新的中生代，也是國民黨角逐下屆台南市長的一時之選，但黨中央仍應以民主機制推出參選人，只要透過初選決定人選，相信基層一定會力挺。

至於以無黨籍身分宣布參選，並一再喊話與國民黨組成在野聯盟的陳子敬，至今尚未獲國民黨高層同意禮讓，在野聯盟能否成局，仍充滿變數。

國民黨盤算觀察民進黨初選態勢，再決定推出適當的整合人選，但抱著邊走邊看的態度，仍得注意錯失選戰先機，在此一戰役遭逢邊緣化危機。

(中國時報)