新聞分析－綠巨人割喉戰 選後面臨分裂

2017年12月31日 04:09 中國時報 翁聖勳

民進黨嘉義縣長黨內初選雖是縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁對決局面，主角卻是縣長張花冠與立委陳明文兩人，因屬意的縣長接班人選不同，張、陳兩人從合作無間的政治夥伴翻臉成仇，公開場合甚至相看兩厭，氣氛劍拔弩張，綠營人士被迫選邊站，一場黨內初選，讓嘉義縣綠營出現分裂態勢。

這場代理人爭霸戰，雙方陣營膽敢割喉，只因藍營太弱，迄今連隱形參選人都未浮現，難怪綠營鬩牆狠招盡出，因為勝出，縣長寶座等同探囊取物，而初選結束，也代表張花冠、陳明文即分道揚鑣，綠營在嘉縣從此分裂。

儘管張明達、翁章梁都強調不出惡言，以縣政理念爭取縣民認同，張明達勤跑大小活動，致詞主軸每每圍繞在延續張花冠施政作為，翁章梁則下鄉開座談會與縣民面對面談理念與願景；雙方人馬則在檯面下火力全開，負面競選文宣陸續出爐，由於兩人分別由縣長張花冠、立委陳明文力挺，初選也被視為是「兩個太陽戰爭」延長版。

因為兩個太陽不對盤，嘉縣綠營也出現擁張與擁陳兩股勢力，兩派因系出同門，為初選互挖牆角，甚至也傳出多起險些擦槍走火的衝突，初選之激烈可見一斑。

陳明文與張花冠為縣長人選交惡，一路上演張花冠在民進黨中常會公開對陳明文叫陣、兩人甚至發生「摟肩風波」，張花冠還為此興訟、陳明文夫人廖素惠護夫心切，在臉書痛批張花冠等插曲，看得縣民眼花撩亂，「兩個太陽」間的火花遠比縣長黨內初選更具吸睛效果。

(中國時報)