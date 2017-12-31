新聞幕後－未知會政院 公布舊民調自打嘴巴！勞動部唱反調 賴揆傻眼無力

2017年12月31日 04:09 中國時報 曾薏蘋

為推動《勞基法》修法，民進黨昨天臨時召開記者會反駁勞動部公布的民調，據了解，勞動部是在完全沒有知會行政院的情況下就逕行公布。知情人士表示，行政院長賴清德知道後，整個「無力」。

政院內部斥「荒唐」

據透露，行政院內部對勞動部這份民調「傻眼」，直呼「連院長都不知道勞動部有這份民調，為何時代力量都比我們早知道」；更指「勞動部身為主責部門，擅自公布不精確民調，是要究責的耶，昨天院長被媒體問到時，一臉茫然，實在太荒唐。」

黨中央昨天早上緊急通知媒體，召開一例一休修法最新民調公布，顯然「案情不單純」；據了解，是「上面」臨時知會黨部。

勞動部前天公布的一例一休修法民調，與民進黨昨天公布民調有落差，民進黨立委林淑芬更在臉書發文，有人說「黨中央」公布的民調打臉「勞動部」民調，有嗎？

傳遭立委施壓發布

據透露，勞動部公布民調前，沒有告訴行政院就放給立委，還給了時代力量立委徐永明發布，「據說是勞動部被立委施壓」。

據指出，上周勞動部的說法是，國民黨立委蔣萬安、時力，都要大刪勞動部預算，勞動部很害怕，「徐永明似乎早就知道有這份民調了，就是施壓要勞動部公布」。

知情人士說，勞動部還說，這份民調已經做完，有年度核銷的問題，要趕快處理，大概怕預算被立委刪。

黨政高層也說，勞動部公布方式非常奇怪，29日就火速送到立院，「實在是很沒紀律」，政府正在修法，那麼重大的事情，團隊跟內部都應彼此照應跟知會才對。

知情人士質疑，勞動部的民調是在11月做的，時效性已過，為何這時去送沒有意義的民調？連設計題目、樣本數都有問題，「他們問的都是生產線的勞工，那不是一份很精確的民調」。

挨批「自己人點火」

黨政高層百思不解地說，政府部門做的民調，不能隨便亂公布，若不精確，任意公布，只會造成社會不安，到底有多大壓力非公布不可？為何行政院都不知道有這民調，立委會知道？

知情人士表示，「院長很無力」，「勞動部這份民調若是發酵，法都可不用修了」。但剛好黨內也有做相關民調，而且是在修法及遊行後所做的，變化反而值得參考。

知情人士說，黨部最新民調顯示，勞團大遊行後，支持修法者更多，勞團根本沒有正當性；如今黨團在前方奮戰，好不容易要走到最後了，不應該再發生前方吃緊、後方緊吃，自己人在後方點火的狀況。

據了解，黨籍立委看到勞動部的民調後也很不高興，認為這是在幹什麼？這時候搞這種事，何況勞動部還是主責部會，這是要追究責任的。

(中國時報)