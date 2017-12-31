新聞透視－提油救火 豬隊友自廢武功

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中國時報
鄭 舲

勞基法修法引起諸多爭議，現在連行政主管機關自己都給自己添麻煩。身為勞基法主管機關的勞動部，在臨時會即將開始處理勞基法的前夕，竟公布一份草案剛公開、法條內涵尚未被解釋清楚時的民調，讓執政黨陷入自己打臉的尷尬處境，處理方式令人搖頭。

《勞基法》修法之初，民進黨內部確實有大量雜音。不過隨著行政院多次對社會大眾解釋，賴清德也親自邀集黨籍立委餐敘，說明輪班間隔等修法內涵，黨團也了解勞基法有修法必要，做出決議全力支持政院修法，府、院、黨對勞基法終於上下一心，民眾反彈聲浪也有降低跡象。結果，勞動部此時公布民調，竟然有近6成民眾不支持修法。

勞動部身為勞基法主管機關，說話自然有相當份量，但這份民調形同反對自己提出來的修法版本，根本就是「提油救火」，還逼得黨中央不得不趕緊公布民調澄清。

民調統計數字固然是事實，反對聲音也並非完全消失，但勞動部千不該、萬不該，就是在歷經長時間溝通後的現在，公佈一份溝通前做的舊民調。尤其，當府院努力說服在野黨和社會大眾修法符合多數民意時，勞動部這項做法，形同是今日之我否定昨日之我。

對於勞基法修正，各界可以有不同想法和方向，但身為執政黨，對政策決定本該一致，若連行政機關，尤其是主管機關都說不清到底該不該修法，又該如何說服社會大眾？

這次勞基法修法只動部分條文，已經如此紛亂，賴清德說要「全面檢視整部勞基法」，啟動下一階段大修，意見勢必更加龐雜分歧。勞動部應該記取這次教訓，在對的時間做對的事情，政策方向擬定後，就應盡力溝通、全力推動，別又在關鍵時刻無端添亂。

(中國時報)

新聞幕後－未知會政院 公布舊民… 暗示《勞基法》修正草案可調整？…

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