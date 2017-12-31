暗示《勞基法》修正草案可調整？徐國勇︰總統沒有這樣說

行政院發言人徐國勇（左）強調，總統沒有提到《勞基法》修法內容要更動，而是希望修法的說明和程序要更清楚。右為勞動部長林美珠。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統日前在年終記者會中指出，盼《勞基法》的後續協商，可談出大家能共同接受的方法，這是否意味修法內容仍有調整空間？行政院發言人徐國勇強調，總統沒有提到修法內容要更動，而是希望修法的說明和程序要更清楚。因為很多人了解修法內容後，就發現這個很好、應該這樣做。

蔡英文在年終記者會被問及勞基法修法爭議時說，長期以來，民進黨與勞工的關係比較近，如果僅以一次修法，就定位民進黨與勞工朋友的關係翻轉，她覺得不太公允。她並說，或許這次修法有很多不同意見，造成很多人不諒解，不過這個法現在還在立法院協商中，希望後續協商可以好好坐下來談，談出一個大家可以共同接受的方法。

對此，徐國勇表示，總統的發言並沒有提到修法內容要更動，而是把問題向外界疑慮解釋清楚。他提到，外界質疑輪班間隔縮短，但行政院已經多次強調，間隔11小時是原則、8小時是例外，只有在輪班的銜接點那天，才會出現間隔8小時的情況。

徐國勇說，他先前在記者會上也解釋過，輪班間隔只適用於「輪班制」的勞工，並且限於工作班次更換時的班次銜接點，如果是每周換一次班，每三周才會遇到一次間隔8小時，其他時間都還是正常，所以例外絕對不會變成原則。

徐國勇表示，修法是立院權責，無論如何都會尊重立院決議，但最重要的是把問題釐清，把民眾有疑慮的部分都解釋清楚。他說，很多人了解修法內容後，就發現這個很好、應該這樣做，總統的意思就是要把修法的意思講得更清楚。

民進黨團書記長何欣純則說，接下來臨時會就要處理《勞基法》，但目前在網路上或基層民眾還是有反對聲音，以為要全面開放，事實上現在的版本跟最初已經不同，加入兩道把關機制，行政部門應把這部分解釋清楚，也把部分例外的產業別一一說明，避免大眾誤解。

何欣純說，可以想見在野黨在臨時會可能採取杯葛手段，她認為身為在野黨有自己的想法和主張無可厚非，但非理性的杯葛會模糊掉問題焦點。希望屆時大家能在協商時理性溝通，法律才能修得好、修得周延。

(中國時報)

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