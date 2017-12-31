與月薪切割 基本工資 資方提「只訂最低時薪」

2017年12月31日 04:10 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

勞動部長林美珠日前邀集基本工資審議委員召開「基本工資工作小組」會議，會中，資方代表拋出「基本工資只訂最低時薪」的主張，打算以只訂時薪與月薪做切割，同時，也能因此與外勞薪資有實質的「脫鉤」。

林美珠22日召開「基本工資工作小組」會議，雖然當天的會議主要是報告基本工資元旦起時薪調高至140元、月薪調至22000元，以及「當前經濟社會情勢之影響評估」報告；但與會人士轉述，整個會議的氛圍很有為《最低工資法》暖身的意圖。

會中，林美珠傳達政府的基調就是「基本工資每年調，不會停」；而勞方自然是秉持「基本工資每年調，不能停」的立場。事實上，勞動部的會議資料也直接點出我國企業盈餘占國民生產毛額比重，從2012年的32.04％升至2016年的35％；但同期間受雇人員的報酬卻是從45％下降至43.81％。

資料中更以OECD國家為基礎比較，各國受雇人員報酬占GDP比重多在4至6成，而我國企業盈餘分配於勞方的份額只占43.8％，相對偏低。這些官方資料，資方代表指出，翻成白話文就是「基本工資就是要調升！」

面對基本工資調高的勢頭無法擋，資方代表拋出「基本工資只訂最低時薪」的主張，因為凡是訂有最低工資的包括韓國、香港等國家與地區，都是只訂基本時薪。

資方代表更指出，只訂最低時薪不會影響現有打工族的權益，卻能與月薪做一定程度的切割，也就能進一步與外勞薪資有實質的「脫鉤」。不過，「基本工資小組」會議只討論不做具體結論，資方代表拋出的主張，只列入紀錄參考用。

(中國時報)