喬事王出馬調解 成功率逾5成

勞動部日前特地舉辦茶會，表揚多位優秀的調解人。（勞動部提供）

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中國時報
╱台北報導

每年勞資爭議案件約2萬餘件以上，其中由「調解人」獨自協處者達8成，成功率均超過5成，更有調解人累積調解案量達到6、700件，堪稱「喬事王」，勞動部更首度舉辦感恩茶會，表揚75位資深調解人。

許多調解人出身律師、學者、離退公務員，經過30小時受訓、10小時實作課程，經勞動部認定，才取得勞資爭議調解人認證證書，有一定專業度。勞動部於2011年5月新增獨任調解人機制，至今累計442位取得資格的調解人，現年64歲的調解人賴吳明，歷年調解案量多達6、700件，是名副其實的「喬事王」。

賴吳明曾於私人企業擔任人資，也曾任工會幹部，退休後到當時的北市勞工局擔任處理勞資爭議的志工，因而走上調解人一路。多年調解經歷，他曾碰過有民眾如黑道威嚇自己，他笑說擔心也無用，真的有問題還是會叫警察，但他調解至今，大致都平安度過。

若問擔任調解有何訣竅？賴吳明認為，很多時候，調解的重點並非法律爭議，而是勞資雙方的立場與心情，既然擔任中間人角色，就要有同理心，公正、持平，考慮雙方，才能取得雙方信任。

勞動部表示，調解人要為調解事項保密，一開始就要聲明與雙方都沒有往來，也不能重複參與同一家企業的調解案，在調解中遞名片、介紹自己的生意，都可能引起負面解讀；有時候調解人可能聯繫私下見面，與廠商有較為密切的互動，都容易引起不當聯想。

因此，勞動部於今年4月增訂《勞資爭議調解倫理規範》，規定調解人不得收受不當利益，不得與被調解人有案件外接觸，不得招攬業務或謀取自身、他人利益等，否則註銷調解人證書。

(中國時報)

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