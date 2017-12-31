元旦趴趴走 迎曙光、看花海！北中南東祕境報你知

彰化田中稻草人藝術節，今年以「熊愛稻田中」為主題，100隻可愛熊徜徉在繽紛的波斯花海，形成美麗的動人又幸福感十足的地景。（吳敏菁攝）

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中國時報
社會地方中心／綜合報導
基隆和平島公園除了有無敵海景，還有光環境造景，歡迎大家利用元旦假期到此一遊。（李其樺翻攝）
台北101璀璨煙火秀，掀全台跨年晚會高潮。（本報資料照片）
2018跨年人氣最夯活動表

元旦假期尋幽踏祕境，從南到北有墾丁龍磐草原迎曙光、台東卑南大獵祭、高雄駁二追雪、彰化田中鎮稻草人藝術節、南投踏雪尋梅、基隆和平島公園的溫馨幸福海岸，讓全台民眾就近選擇，快樂迎接新年。

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國道今車流1.4倍 小心10地雷路段

墾丁國家公園東面的龍磐草原，是國內熱門跨年迎曙光景點，元旦凌晨5時25分起，南島舞集在龍磐第一停車場表演，鵝鑾鼻公園與滿州界碑等2處停車場設有接駁站，接送民眾到龍磐草原觀賞燦爛的2018年第一道曙光。

台東卑南大獵祭 掀高潮

台東的卑南族人8社10部落，在年終至元旦陸續舉辦猴祭、大獵祭、鞦韆祭等活動，部落民眾31日會聚集，迎接從山上打獵凱旋而歸的族人，緊接著就是最高潮的年祭。

看夕陽或追逐2018年第一道日出，在高雄港首尾的駁二及紅毛港絕對是最佳去處，尤其在駁二特區有新噱頭，大勇區P2、P3倉庫前架設了雪花機，源源不斷的「類雪花」噴出，彷彿置身北國雪白世界，讓民眾在亞熱帶的高雄暖冬中追雪跨新年，還可逛倉庫群不同主題特色展覽，搭高雄捷運即可抵達。

田中稻草人藝術節 熊出沒

彰化縣田中鎮稻草人藝術節今年結合10多公頃繽紛的波斯花海，以「熊愛稻田中」為主題，100座可愛熊和迎親隊伍、老牛拉犁等，各式各樣的大型稻草裝置藝術在田中鎮頂潭里「望高瞭」出沒，以稻草紮出毛絨絨的幸福熊，有各式各樣動作和表情，搭配迷人花海及地景藝術展示，還有迷宮等著親子來探險，展出到1月底。

南投縣信義鄉此刻新中橫一帶梅花初綻，已具觀賞規模，牛稠坑柳家梅園梅下草皮平坦乾淨，對面山巒巍峨，郡大群峰綿延，讓人心曠神怡，假日宜由信義警分局對面巷道進入，走投59線往遊避免交通打結。

基隆和平島公園 賞海景

基隆和平島公園除了有無敵海景，北觀處利用台灣燈會展後留下的花燈，進行光環境造景，搭配低耗能LED燈飾，以「溫馨幸福海岸」為主題，在園內營造歡樂、溫馨、寧靜的效果及浪漫氣氛，即日起展出至明年3月，遊客也可至基隆火車站轉乘基隆市101號公車，至「和平島公園」站下車，步行約5分鐘抵達。

(中國時報)

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