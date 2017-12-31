全台瘋跨年 姐姐復出給你好看

謝金燕暌違1年再登上跨年舞台，今晚將先到桃園開場，之後到高雄唱壓軸。（本報資料照片）

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中國時報
、社會地方中心／綜合報導

迎接2018，全台跨年晚會進入倒數計時階段，演出歌手也在30日進行最後彩排。今年跨年晚會轉播除了北市府與高雄夢時代跨年晚會外，還有桃園、台中雙主場以及台南共6場。北中南分別由周湯豪（台北）、「姐姐」謝金燕（桃園）、「女神」安心亞（台中）、「本土天團」玖壹壹（台中）、滅火器樂團（台南）、以及八三夭（高雄）負責開場，預料將在跨年夜引爆全台。

今年北中南跨年晚會卡司陣容強大，北市府跨年晚會請來韓星Rain、IN2I登台跨年，兩人接力炒熱勢必炒熱市府廣場。而「姐姐」謝金燕睽違一年再度登上跨年舞台，跨年當晚她將先到桃園負責開場後，便將立即搭高鐵到高雄唱壓軸，昨天下午她也提前到高雄進行彩排，雖然沒有開口唱歌，卻在後台跟導播討論節目內容，也低調的進行走位，就可看得出來「姐姐」的用心。

安心亞台中后里場將與舊愛阿KEN同台演出，將成為焦點，她也將帶來16分鐘不斷電的性感演出；而台中出身的玖壹壹，則堅守主場台中兩場演出，先在台中體大唱完開場後，便將驅車到后里主場唱倒數，誓言絕對要嗨翻大台中。

壓軸部分則有台北畢書盡、盧廣仲（倒數）、桃園動力火車、台中玖壹壹、陶喆、台南安心亞與高雄謝金燕。盧廣仲第一次唱跨年，也在昨天下晚進行彩排，坦言從沒那麼近距離看過101煙火，很期待並希望不要看到Rain（下雨），卻很期待可以看到「Rain」，但就怕到時很興奮會讓他歌唱不好。而以往跨年夜都在海外演出的陶喆，今年則選擇留在台灣跨年，並將負責台中體育大唱倒數，演出內容也備受矚目。

(中國時報)

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