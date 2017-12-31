國道今車流1.4倍 小心10地雷路段

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

元旦連假首日，國道北部路段昨日上午湧現南下車潮，近中午時車潮舒緩，下午順暢、晚間又出現北返車流，可見中短途旅次較多。高公局預估，今日交通量約為平日的1.4倍，南下車流略多，下午3點過後仍會有北返車流，建議駕駛提早規畫行程。

昨日上午7時過後，西部國道開始出現車潮，近10點的時候，壅塞範圍越越來大，國1楊梅端－湖口，出現時速不到20公里的紫爆。高公局指出，該路段本來就是易塞路段，加上湖口服務區入口發生事故，占據2個車道，才導致壅塞情況變嚴重，儘管事故很快被排除，但回堵車潮消化不易。

高公局交管組副組長張崇智表示，今日國道雙向車多，交通量是元旦連假最高的一天，可能出現10條地雷路段，南下部分為國1湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3鶯歌系統至關西、快官至南投，國5南港系統至坪林；下午3點以後會出現北返車流，易塞車路段包括國1西螺至埔鹽、台中都會區、新竹系統至湖口，國3龍潭至鶯歌，以及國5宜蘭至坪林。

國道5號上午7點至中午12點實施高乘載管制，這段時間車流較為順暢，不過按照往例，高乘載結束將出現一波車潮，張崇智認為今日也不例外。

高公局分析，這次元旦是在連續假期的最後一天，且跨年不是一般民眾會返鄉的民俗假期，會把許多人留在北部，這次連假的車潮應不會太塞。國道今日交通量預估為118百萬車公里，約為平日的1.4倍；元旦交通量預估為110百萬車公里，約為平日的1.2倍。

元旦收假日，國道主要是北上車流，例如國1雲林至埔鹽系統、台中與新竹路段，國3南投路段、草屯到霧峰、龍潭到樹林，國5宜蘭到坪林。

此外，西部國道要特別注意，當天上午9至12時，國1嘉義系統至后里、國3水上系統至大甲各交流道北上入口匝道，都有高乘載管制，是首度在春節以外實施。

(中國時報)