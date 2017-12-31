國道今車流1.4倍 小心10地雷路段

友善列印
中國時報
／台北報導

元旦連假首日，國道北部路段昨日上午湧現南下車潮，近中午時車潮舒緩，下午順暢、晚間又出現北返車流，可見中短途旅次較多。高公局預估，今日交通量約為平日的1.4倍，南下車流略多，下午3點過後仍會有北返車流，建議駕駛提早規畫行程。

昨日上午7時過後，西部國道開始出現車潮，近10點的時候，壅塞範圍越越來大，國1楊梅端－湖口，出現時速不到20公里的紫爆。高公局指出，該路段本來就是易塞路段，加上湖口服務區入口發生事故，占據2個車道，才導致壅塞情況變嚴重，儘管事故很快被排除，但回堵車潮消化不易。

高公局交管組副組長張崇智表示，今日國道雙向車多，交通量是元旦連假最高的一天，可能出現10條地雷路段，南下部分為國1湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3鶯歌系統至關西、快官至南投，國5南港系統至坪林；下午3點以後會出現北返車流，易塞車路段包括國1西螺至埔鹽、台中都會區、新竹系統至湖口，國3龍潭至鶯歌，以及國5宜蘭至坪林。

國道5號上午7點至中午12點實施高乘載管制，這段時間車流較為順暢，不過按照往例，高乘載結束將出現一波車潮，張崇智認為今日也不例外。

高公局分析，這次元旦是在連續假期的最後一天，且跨年不是一般民眾會返鄉的民俗假期，會把許多人留在北部，這次連假的車潮應不會太塞。國道今日交通量預估為118百萬車公里，約為平日的1.4倍；元旦交通量預估為110百萬車公里，約為平日的1.2倍。

元旦收假日，國道主要是北上車流，例如國1雲林至埔鹽系統、台中與新竹路段，國3南投路段、草屯到霧峰、龍潭到樹林，國5宜蘭到坪林。

此外，西部國道要特別注意，當天上午9至12時，國1嘉義系統至后里、國3水上系統至大甲各交流道北上入口匝道，都有高乘載管制，是首度在春節以外實施。

(中國時報)

全台瘋跨年 姐姐復出給你好看 蘇花公路落石 回堵到蘇澳市區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。