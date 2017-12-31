陸生留學海外 台灣當跳板！以台灣文憑申請出國深造更容易

2017年12月31日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

實踐大學音樂系大四陸生鍾蕊鈺來自廣東佛山，主修項目為古典吉他。（鍾蕊鈺提供）

為增加求職含金量，大陸學生熱衷赴海外求學，但歐美名校招生門檻高，在大陸二三本院校就讀的陸生，申請出國留學不易，而若要獲得傳統「985」、「211」或當前「雙一流」名校的校方推薦，更是難上加難。因此不少陸生選擇先到台灣的大學就讀當作跳板，以台灣文憑申請赴海外深造。

實踐音樂畢 赴英讀碩士

實踐大學音樂系大四陸生鍾蕊鈺來自廣東佛山，主修項目為古典吉他。被問及為何選擇到台灣的私立大學學習音樂，她表示，台灣幾所老牌私校在大陸知名度高，她則是透過在廣東某大學任教的親友，以及吉他老師的推薦，再加上從小學習吉他，因此決定到台灣念書，體驗不同的大學生活。

鍾蕊鈺表示說，在台灣最常遇到的問題便是廣東的長輩時常問起，台灣高等院校在大陸知名度有限，未來在陸求職恐碰壁，但她的男朋友也是陸生，自實踐大學服裝設計系畢業一年後，在大陸很快找到工作，第一份工作是在「快速時尚」品牌任職，但如今已「跳槽」在東莞某跨國電商公司工作，從事服裝產品開發。

鍾蕊鈺說，「我看他求職與轉職都很順利，所以還是看科系，是否具備專業能力，還有學校是否有特色，才是找工作順利與否的關鍵。」

不同於男朋友自台灣取得大學文憑後，直接投入職場，鍾蕊鈺則是選擇赴海外深造，已申請上英國里茲大學音樂管理碩士班。

在陸非名校 留學申請難

她說，現在大陸學生很熱衷到海外深造，但一般陸生想要申請上海外名校研究所並不容易，依照過去的經驗，最少要擁有「985」、「211」名校的文憑，並且還要獲得校方推薦，才有機會飛出國門，但台灣的大學國際連結做得很好，而且很幫助陸生，因此在台陸生申請出國的比例很高。

北京服裝學院新媒體系碩士生郭星，在實踐大學短期交換一學期，她透露來台之前，身邊有親友與她論及兩岸政治問題，但她直說，「不否認，來台灣之前，確實有想過這個問題，但對我們來說，我就是來學習，而且台灣的同學都很友善，大家在相處時，也從來沒有討論過敏感政治問題。」

(中國時報)