365天都辦甄試 每天也有6系撞期

2017年12月31日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

針對國教行動聯盟召集人、台大教授王立昇抨擊「明年預估有456個校系在4月14日同一天甄試」，剝奪學生權益；招聯會表示就算365天每天辦甄試，每天也會有6個系撞期，學生本來就需要學著權衡和選擇自己的方向。

王立昇指出，4月14日撞期的校系包括台大電機系、資工系、機械系、化工系、數學系、物理系、化學系等，清大電機系、資工系、物理系等，交大電機資訊學士班、機械工程學系等，台灣師範大學數學系、地理系、化學系等456個校系，呼籲各大學及教育部協調解決。

招聯會表示，參與甄選的有2000多個系組，如果一年365天天辦甄選，每天都有6個系會撞期，如果1個月辦甄試，1天也是70個系撞期；「多元入學的價值包括選擇與權衡，學生思考自己的方向，同時需要了解如何選擇，學習接納。」

招聯會表示，各系通常都會讓同學選擇避開重複的時間，如果需要參加的系都在同校或附近，一天參加2、3個系的甄選都是可以的。團體面試也通常可以上下午兩場甚至一日多場，採取筆試的系則要多一番功夫去設計等效的多份試卷。

「黃金周六的現象從有甄選入學以來就存在！」招聯會說，通常是甄選期的第二個星期六，且2018年只限定4月14日甄選的校系數目其實比2017年少了50個，表面上增加的校系數目，都是多天甄選，學生有彈性調整空間；如果黃金周六衝堂可以選擇別的時間，像亞洲大學逐一打電話給學生，看學生方便的時間安排甄試，「這樣的多天期應被視為紓解衝堂的安排而非造成衝堂的因素。」

招聯會表示，衝堂問題招聯會一直努力改善，甄試日期是從2017年的5周15天增為2018年的3周19天，且5周集中為3周讓學生懸在半空中的時間縮短，「我們必須顧及全國所有考生權益，對各界意見都會虛心接受，我們運作上是合議制，會員學校的提案都會開會討論。」

(中國時報)