21學科A＋ 北大、清華並列榜首

友善列印
中國時報
／台北報導

歷經一年半評選，大陸第四輪學科評估總算趕在2017年結束之前出爐！「學科評估」可說是大陸教育部幫各個大學科系「打分數」，也等於是官方版本的「選系指南」，之前三輪是用百分制，這一次用ABC等級制；北大和北京清華各有21個學科拿到A+，並列雙雄。

12月28日，大陸教育部學位與研究生教育發展中心公布「全國第四輪學科評估」結果，共有513個大專校院、學術單位參加95個學科評選，和以往的分數制不同，這次不公布得分、名次，而是根據得分將前70％的學科分為A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-等9個等級。

其中前2％（或前2名）是A+，2％到5％是A，5％到10％是A-，10％到20％是B+，20％到30％是B，30％到40％是B-，40％到50％是C+，50％到60％是C，60％到70％是C-。

大陸教育部學位中心相關負責人表示，淡化分數和名次，就是希望引導大學將注意力轉移到學科內涵當中。

不過學科評估並非強制參加，且採用了國際學界廣泛使用的同儕審議（peer review）機制，而非官方自行審議；因此相關負責人也表示，學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估專案。

大陸兩大龍頭大學北京大學、北京清華大學不負眾望，各以21個A+一級學科並列大陸冠軍，緊隨其後的是浙江大學11個、中國人民大學9個、中國科學技術大學7個A+一級學科。

北京師範大學、中國農業大學有6個A+；復旦大學、上海交通大學、東南大學有5個A+；同濟大學、北京航空航天大學、國防科技大學、武漢大學、華中科技大學、南京農業大學等6校有4個A+。

北京清華大學的工科繼續保持優勢，有14個學科獲得A+，包括建築學院3個一級學科獲得A+；理科的化學和生物學獲評A+。

(中國時報)

365天都辦甄試 每天也有6系撞期 新聞透視－世界大學排名 陸創新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。