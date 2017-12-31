新聞透視－世界大學排名 陸創新評價模式

2017年12月31日 04:10 中國時報 簡立欣

第四輪學科評估展現大陸的企圖心，試圖在英美壟斷的「世界大學排名」之外，建立自己的學術評價模式；其摒棄了「數帽子」的片面作法，如「長江學者」這類學術頭銜；也不再統計發表論文總數，而是以「代表性論文」同儕審查，為這次學科評估的開創性作法。

事實上，第四輪學科評估過程也是風風雨雨。2016年4月25日啟動，不料5月6日就發生「A類期刊指標」因為學術聲譽和品質不具公信力，被太多學者質疑，而緊急叫停改回過去的評估方式。當時學者還稱這是學術界的「熔斷」鬧劇。但無可否認的是大陸建立一套中國模式學術評估體系的野心。

此次學科評估的指標包括「師資隊伍與資源」底下的師資品質、專任教師數、支撐平台等3項；「人才培養品質」底下的培養過程品質、在校生品質、畢業生品質等3項；「科學研究水準」底下的科研成果、科研獲獎、科研專案等3項；最後一項是「社會服務與學科聲譽」底下的社會服務貢獻和學科聲譽等2項。

其中科研成果要求不再統計發表論文總數，而是以「代表性論文」同儕審查；代表性論文須包含一定比例的大陸國內期刊（特別是哲學社會科學學科），以鼓勵優秀成果優先在大陸國內期刊發表。

此外大陸也自我突破，摒棄了僅以學術頭銜評價學術水準的「數帽子」片面作法；比如「長江學者」等頭銜，不會自動換算成分值，而是由專家綜合考慮教師水準、隊伍結構、國際影響程度等；統計成果所屬單位時是認定「產權單位」，不隨人走，以抑制「搶帽子」等人才無序流動現象。

此輪評估還將青年骨幹教師單列，考察青年教師隊伍、年齡梯次結構，避免以前「大樹底下不長草」、資深教授掠奪青年教師機會的現象。

像英國高等教育調查公司QS、泰晤士報高等教育、美國新聞與世界報導等辦的世界大學排名，一直主宰大學的排名遊戲，大陸自行研發的學科評估能否與之抗衡，且拭目以待。

(中國時報)