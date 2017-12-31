電動車衝擊 企業籲提配套！政策年年改 嚴凱泰：無所適從

2017年12月31日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 陳信榮 ／台北報導 ／台北報導

台北世界新車大展30日開放民眾參觀，裕隆集團董事長嚴凱泰（左一）昨到場參觀，納智捷今年在會場大秀智慧停車功能。（黃琮淵攝）

政府擬定2040年汽車全面電動化，裕隆集團執行長嚴凱泰昨（30）日表示：「這對國產車沒有壓力，只有對我（納智捷）有壓力！」納智捷只能努力「競爭」，不能逃避！

2018世界新車大展（台北車展）昨（30）日起開放一般民眾參觀，嚴凱泰一大早到自家集團的納智捷、日產、Infiniti、中華三菱攤位視察。這次車展首度全部移師南港展覽館，嚴凱泰認為空間較以往大上一倍，直言「舒服多了！」參觀品質會更好。

有壓力 納智捷勇於競爭

嚴凱泰指出，明年台灣車市會不錯，大家一起努力。對於最近政府力推電動車抗空汙的衝擊，嚴凱泰妙答：「對國產車沒有壓力，只有我有壓力！」因為其他車廠可以依循外國原廠的規格，但納智捷全部都自己來，但他也強調，納智捷會勇於「競爭」。

對於賴揆提出電動車上路政策，嚴凱泰表示支持，這是全球潮流，台灣本來就該跟上。嚴凱泰表示，目標要有配套，尤其汽車產業鏈盤根錯節，牽一髮動全身，政府在提出對應的產業政策時，要有一致性，否則政府的美意，反倒造成困擾。

朝夕令改 政策不如南韓

一向自制的嚴凱泰，昨天還是忍不住提出呼籲，希望政府（產業政策）要有一致性，頻繁改動讓業者無所適從。他舉例：「台灣政府保護你，1年1次，保護你40次；韓國政府只保護你1次，1次保護40年！」箇中差異，道盡台灣業者的處境。

他表示，可以體會政府施政上困難，畢竟台灣夾在大國間，很難不被他國影響，連像美國這樣超級大國，政治難免受民粹左右；所以面對變局，與其希望政府施援手，業者不如自己多努力。

另對於政府積極改善空汙，嚴凱泰認為，「應該從發電廠的問題先處理！」至於怎麼做？他則不願多說。

(中國時報)