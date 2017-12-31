環保車價高 一年賣不到千台

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中國時報
／台北報導

賴揆喊出2040年全面電動車化，不過不只是電動車，就連油電混合車，近年的銷售狀況都不好。以電動車為例，上半年僅賣305輛，全年估計不到千台，除了價格仍高，對於續航、充電及維修的疑慮，造成不敢貿然下手。

台灣的電動車市場，超過8成都是由特斯拉所賣出，但MODEL S每輛售價至少330萬元、MODEL X則是383萬元起跳，形成龐大進入障礙，價格較為親民的MODEL 3，雖僅要價百萬，但原廠生產進度卻嚴重落後，不免心生疑慮。

至於國內業者，納智捷在本次台北車展展出的U5 EV+電動車，0到100公里加速能在8.9秒內完成，滿電續航力304公里，藉由直流快充，僅需50分鐘即可有80％的電力，表現不錯，但無法進入量產原因，還是前景不明。

裕隆主管分析，政府對電動車基礎建設、補助措施都沒到位，此時推出電動車，「要賣多少錢？又有誰要買？」以電動車的鉅額投資，這筆錢想要回收，幾乎不可能，況且電池發展日新月異，也是邊看邊改。

至於過渡性質的油電車，在縮減油電車貨物稅優惠後，高價車種逐漸為渦輪增壓（turbo）引擎代替；國產油電車Camry Hybrid每月銷量更剩下2位數，較全盛時期掉了9成，得靠大量進口Hybrid車款撐住買氣。

車廠主管直言，雖然政府、民眾都知道應該買環保車，但電動車、油電車都比汽油車貴，即便車商降價賣，但進口的東西「怎麼降都有極限」，兩者在拉鋸時，多數購車族不會跟錢過不去，捨棄油電車也很正常。

車廠主管表示，油電車國產化的困境，預告電動車對產業的衝擊，一般來說，要達國產化門檻，每年至少要有5,000台銷量，但像Camry Hybrid今年恐怕賣不到1,000台，去留問題浮上檯面，是嚴重警訊。

(中國時報)

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