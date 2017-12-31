新聞透視－官員頻換手 錢白花淪空轉

2017年12月31日 04:10 中國時報 黃琮淵

裕隆集團董事長嚴凱泰的「40年40次」，聽起來逗趣，但也點出台灣長期的問題，官員如走馬燈頻繁換手，直向難有延續性，橫向還會相互制肘，習慣性地半途而廢，造就台灣多年空轉不說，「好想贏韓國啊」變得更難。

殷鑑在前，2015年政府縮減油電車貨物稅優惠政策，把好不容易扶植起來的電動車，瞬間再度打趴。如同當年油電雙漲，當時油電車已先天不良，政府又再補踢這腳，不死也剩半條命。

政府當時政策補助油電車，當然是基於環保節能目標，但這項補助一夕喊卡，政策朝令夕改的下場，前面花的錢全都白花。

再看電動機車，這兩年透過補助，把貴桑桑的價格壓下來，加上Gogoro夠潮，讓不少人願意換購，但即便如此，每年底還要為補助政策能否延續所苦，擺盪過程，買氣時好時壞，成為市場的不定時炸彈。

當然，不是說補助就要一直補，但政府除了補助這檔事，應該有明確的產業政策。賴揆提出2035年機車全面電動化，2040年汽車全面電動化，經濟部的產業配套措施在那裡，目前業者都看不到。

台灣龐大的汽車供應鏈，若無法順利接軌至電動車，這些廠商跟從業人員，就是死路一條；更遑論台灣為營造電動車環境，毫無任何規劃，留下來的無垠無涯的想像空間，有夢最美。

目前英、法等國均宣布2040年禁售燃油車，全球各大車廠密切注意大陸何時宣布禁售燃油車，國際車市的發展趨勢對台灣汽車供應鏈的衝擊當然很大，賴揆如今拋出汽機車電動化的時間表，經濟部更應趕快提出配套措施，否則這項政策形同口號，無法產生實際的效果。

(中國時報)